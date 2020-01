Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, se dio a conocer ayer el malestar contra el expresidente Evo Morales por “usar y aprovecharse” de los familiares de heridos y fallecidos en Senkata, pues se aseguró que el viaje a Argentina fue para buscar ayuda de sectores sociales y no al exmandatario.

“La visita que han hecho a Argentina no era con un fin político partidario, sino era para lograr apoyo con organizaciones sociales, con organizaciones de derechos humanos porque, lamentablemente, aquí en la ciudad de El Alto, y es la crítica que se hace, ninguna organización de El Alto se ha solidarizado con las víctimas”, dijo el integrante de la APDH, David Inca, quien coordina directamente con la Asociación de Víctimas de la Masacre en Senkata el pedido de justicia.

Indicó que se había acordado el viaje al vecino país, tras que una delegación de esa nación llegó el pasado año a Senkata del Distrito 8 (D-8) de la urbe alteña, comprometiendo ayuda y apoyo para un proceso de responsabilidad contra la presidenta de transición Jeanine Añez, quien asumió el cargo luego que Morales renunció y logró asilo en México, pero actualmente está en Argentina y en calidad de refugiado. “Los compañeros han tenido reuniones con las Madres de Plaza de Mayo, han tenido reuniones con organizaciones sociales y sindicales de la Argentina, y han tenido reuniones con organizaciones de Derechos Humanos de la Argentina. Deslegitima (el encuentro con Evo), pero el viaje no tenía esa finalidad de reunirse con el expresidente, pero lo que no han tomado en cuenta los compañeros es que no se han reunido con el expresidente, si no con el jefe de campaña del MAS”, afirmó Inca.

MOLESTIA

Cuatro familiares de las víctimas de Senkata viajaron la pasada semana a Argentina, días antes de la reunión a la que convocó Morales a sus bases, en el país vecino, para elegir a los candidatos que representarán al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de este año.

Según Inca, viajaron el presidente de la Asociación de Víctimas de Senkata, Fredy Rojas, uno de los dirigentes de la tercera Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) El Alto que preside Fernando Condori y dos familiares de fallecidos y heridos. El encuentro con Morales se habría realizado el jueves y se hizo público, luego que éste publicó una fotografía en redes sociales, con el mensaje de compromiso de justicia y apoyo a los familiares.

De acuerdo con el representante de la APDH de El Alto, los familiares denunciaron su malestar por la reunión sostenida con el exmandatario, ya que no estaba contemplada en la agenda que se tenía. “Hubo molestia al interior, me han expresado una buena cantidad su molestia, pero la idea no es romper el trabajo que se está haciendo, en una reunión oportuna se evaluará esta situación, una vez también que llegue la delegación”, indicó. Criticó el mensaje de Morales, en sentido de buscar justicia para los familiares de heridos y muertos en Senkata, cuando estando en el poder no logró la extradición de los Estados Unidos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por las muertes en la denominada “Guerra del Gas” de 2003.

La evaluación

De acuerdo con la APDH de El Alto, se espera que el domingo arribe a la ciudad la delegación de alteños que viajó a Argentina, para llevar adelante una reunión de evaluación de lo ocurrido en ese país.

Acusan a dirigente Rojas de gestionar cita con Morales