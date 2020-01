Santa Cruz.- Elizabeth Lozano encargada de las guarderías, Indicó que el jardín «MI CASITA» no estaba registrada en la Gobernación cruceña, no tenía la verificación y será clausurada, porque no debía tener piscina y no contaba con cámaras de seguridad para ver la atención a los niños.

La guardería funcionaba hace 3 años, la madre dejó a su hijo porque tenía que inscribirlo a un colegio.

Fuente: Gigavisión