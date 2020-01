Dellien: «No fue el mejor resultado, pero para estos momentos es que me entreno todos los días»

Perdió tres sets a cero (6-2, 6-3 y 6-0) y era, quizás algo predecible, pero logró, en cierta forma, poner «de pie» al país, pues en las redes sociales se vieron diferentes post durante el desarrollo del juego del Tigre beniano.

Eso, y el apoyo de sus compatriotas en el escenario deportivo australiano dejaron «contento» a Dellien.

«Muy difícil explicar el sentimiento que tuve al entrar hoy al estadio principal del AO (Australia Open). Ver las banderas de Bolivia por todas partes del estadio fue algo que nunca voy a olvidar, no fue el mejor resultado, pero para estos momentos es que me entreno todos los días, para demostrarles a todos los Bolivianos que si se puede y se puede todo lo que uno sueñe. Yo también soñé con estar ahí en ese momento, también pensé que era imposible llegar a lograrlo y pase por un millón de cosas, buenas y malas, pero lo que si les puedo decir es que si uno lucha y no se cansa de luchar para cumplir sus sueños, van a poder lograr todo lo que se propongan».

Asimismo, mandó una especie de mensaje para los deportistas nacionales, que diariamente buscan apoyo para participar en torneos nacionales e internacionales.

«Los bolivianos también podemos estar entre los mejores del mundo, de cualquier deporte, solo nos falta apoyar a los nuestros y que creamos que si podemos hacerlo, que todos somos iguales y todos podemos llegar. Hoy puedo decir que si valió la pena todo el sacrificio que hicieron mi hermosa familia y gracias por darme la oportunidad de poder estar acá, por enseñarme todo lo que se y sobre todo por el amor que nos dan. Como le dije al finalizar, Gracias por todo lo que le da al Tenis, fue un placer cumplir un sueño, gracias @rafaelnadal. Gracias por vivir esto conmigo, el apoyo de todos ustedes es muy importante y especial para mi», finalizó el boliviano.

Fuente: https://www.opinion.com.bo