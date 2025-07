Eduardo Del Castillo: “Lo que buscan algunos es comprarse la silla presidencial pagando encuestas”

Paulo Lizárraga A. y Baldwin Montero Plaza / La Paz

Eduardo Del Castillo, candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), cree que hay algunos candidatos que buscan “comprarse la silla presidencial pagando encuestas”.

En entrevista con Visión 360, comenta que le gusta la política “desde muy niño” y habla de su “templanza” para tomar decisiones como uno de sus valores para llegar a la Presidencia. Dice, entre otras cosas, que deben acabar los bloqueos para que el país tenga estabilidad social.

Fungió como titular del ministerio de Gobierno desde el inicio de la gestión de Luis Arce. Condujo la aprehensión de la expresidenta Jeanine Añez y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Fue cuestionado por opositores y oficialistas al punto de ser censurado en el Legislativo y ratificado a los dos días por el Ejecutivo.

¿Qué lo motiva a postularse a la Presidencia?

A mí me gusta la política desde muy niño y en cada etapa mi madre me decía: “Eduardito, salite de la política”. Comencé muy temprano, tenía 12 años, creé mi primer frente político, se llamaba FIERA (Frente Interno Estudiantil de Revolución Académica); fui presidente del colegio en varias oportunidades; hice lo propio en la universidad. Salí haciendo política y hoy estoy haciendo lo mismo.

No necesitamos personas que vengan a administrar Bolivia, necesitamos personas que vengan a transformar Bolivia y es lo que nosotros creemos que debe haber en un nuevo Gobierno el 8 de noviembre, ideas nuevas, propuestas nuevas, con una nueva visión del país; no como en el pasado, que hipotecaron Bolivia en relación al PIB cerca de un 70% cuando fueron ministros y que ahora se hacen nombrar renovadores de la Patria.

¿Qué puede aportar al país Eduardo Del Castillo como presidente?

Lo primero, conocimiento. Lo segundo, dinamismo y sobre todo decisión, energía y templanza para tomar las decisiones. A diferencia de los otros candidatos, yo he trabajado seis años en la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional), he sido la persona que ha ocupado el cargo de Ministro de Gobierno de manera ininterrumpida por el mayor tiempo posible en la historia de nuestro país.Nunca antes ningún Ministro de Gobierno ocupó este cargo de forma ininterrumpida tanto tiempo, ¿y eso qué quiere decir? Que tenemos un conocimiento de cómo se maneja la actual administración del Estado; no vamos a comparar la actual administración de Bolivia, con la década de los 90 cuando dos candidatos ocupaban los cargos de ministros de Hacienda (Economía) o el de Planificación.

Por eso, nosotros somos los únicos candidatos con un equipo técnico consolidado que saben que tenemos que reducir los ministerios de 17 a 12 y tener un ministerio de reciente creación que va a ser de Comercio Exterior. Necesitamos reducir los viceministerios de 56 a 31 viceministerios, sin generar un problema para la población, sino todo lo contrario; modernizar el Estado, digitalizarlo como nosotros lo hicimos en el pasado. Una optimización del Estado, en beneficio del pueblo.

Estamos en un país minado por la corrupción. ¿Qué propuesta real tiene para combatirla?

Hay muchísimas cosas que hay que hacer en nuestro país. La primera de ellas es eliminar la excesiva tramitología en nuestro país; mientras menos pasos existen para acceder a un trámite, menos posibilidades hay de corrupción.

Nosotros, por ejemplo, hace un par de meses, en el Ministerio de Gobierno, a través del Segip, pusimos una especie de cajeros automáticos para que emitan las licencias de conducir y los carnets de identidad. La gente ya no hace filas para sacar su documento de identidad.

Entonces, cuando uno simplifica la burocracia, hay menor posibilidad de corrupción en los rangos medios y bajos en el país. Sin embargo, hay otras políticas que se deben emplear para la lucha contra la corrupción. Primero, el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción no debe existir, porque ¿qué hacen un viceministro o viceministra investigando ministros? ¿Qué hace un viceministro investigando un vicepresidente o presidente? Nadie investiga a los superiores.

Por tanto, dentro de la propuesta de optimización del Estado, el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción desaparece, las unidades de transparencia ¿por quiénes son nombradas? Por la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) y ponen a su amigo, a su primo o algún conocido como el encargado de transparencia.

¿Quién pone a los encargados de auditoría de las instituciones? La MAE, para que su amigo o amiga lo investigue a uno. Por tanto, dentro de la propuesta que tenemos nosotros es extraer el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción y Transparencia, extraer las unidades de Transparencia, mandárselas a la PGE (Procuraduría General del Estado) que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, es la que debe velar por defender los intereses legales del país.

¿Cómo se mejora la calificación del funcionario público? Hay siete ministros que fueron apartados por corrupción.

Hay que diferenciar dos cosas: ¿Quién fue la autoridad que detuvo más allá de sus funciones, a dos exministros, a una expresidenta y gobernadores que adecuaron su conducta a la corrupción? A mí me tocaba llegar los miércoles a los gabinetes y decir: “Van a disculpar, la silla está vacía, pero uno de nuestros colegas estaba adecuando su conducta a la corrupción, y lo he tenido que detener e irá a una audiencia de medidas cautelares”.

Entonces, nosotros hicimos eso con colegas míos, con viceministros, fiscales, jueces, pese a que no era una función específica del Ministerio de Gobierno, ya que el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción depende del Ministerio de Justicia como tal.

Luego hay que hacer un sano equilibrio. Yo estoy de acuerdo que lo mejor de lo mejor del país debe llegar a ocupar los cargos dentro del territorio nacional, pero ahí hay que hacer una diferenciación.

Evo Morales dijo que ningún candidato de derecha podrá gobernar y lo ubica en esa bolsa. ¿Qué acciones tomará para tener estabilidad social?

A diferencia de los otros candidatos, yo estuve seis años en la ALP y a mí me encargaban los legisladores que haga aprobar los proyectos de ley por unanimidad y todos los que me dieron los aprobamos por unanimidad. La gente a veces solo quiere que la escuchen, quieren un diálogo en este país. Basta de la política del enfrentamiento, de la confrontación, y algunos diputados y senadores me decían “quiero poner una coma”, “quiero cambiar esta palabra”, lo cambiamos. El espíritu y la ley seguían siendo los mismos, y se lograba aprobar las cosas por unanimidad.

Entonces, creo que debe primar el diálogo en el país, pero no se olviden que como nos hicimos cargo del Ministerio de Gobierno en el país, y es el único país de la región que no tiene 12 meses, que no tiene 365 días, porque en un año nos secuestran 36 días, 21 días, 40 días y no podemos vivir igual que los países de la región. Pero la última vez que nos hicieron un bloqueo con el señor (Evo) Morales, no era una marcha pacífica; no ejercieron el derecho a la protesta, porque estaban usando bombas molotov, dinamitas, armas de fuego y eso adecúa estas conductas a tipos penales dentro del territorio nacional.

¿No es más racional tomar alguna medida que impida los bloqueos?

Lo primero, debemos entender qué normas tenemos, y ya hay normas penales que adecúan esas conductas a distintos tipos penales y ya existen las sanciones, y si no existiera eso, nunca hubiese podido aprehender a las últimas 120 personas, 123 en total en el bloqueo de Parotani, cuando tenían secuestrado el departamento de Cochabamba y habían originado una media luna, evitando que el oriente se abrace con el occidente de nuestro país.

Yo salí del Ministerio de Gobierno, había lanzado un proceso de contratación para equipar a la Policía Boliviana. Por ejemplo, las armas que usaban en la Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) fueron armas usadas en la Guerra de Vietnam, cuando combaten con narcotraficantes que tienen todo el poderío económico y armamentista, para dar de baja a los miembros de seguridad de nuestro país.

¿Qué es lo primero que debe cambiar el siguiente Gobierno a la economía?

Lo primero que se debe hacer en este momento es recuperar la capacidad adquisitiva de las familias bolivianas; es lo primero que se debe hacer en nuestro país, porque una política de shock lo único que haría es multiplicar por miles y miles y miles de personas que salgan de la clase media y vayan a la pobreza o a la extrema pobreza, y eso nadie lo quiere en nuestro país.

Hay políticos que están diciendo: “Voy a eliminar la subvención (a los carburantes)”, cuando el problema de la gasolina en este momento no es la subvención. Evidentemente es un problema económico, pero no uno para traer carburantes a Bolivia, porque ustedes pueden comprar la gasolina a 100 bolivianos o 120 bolivianos y la gente, el Estado puede agarrar los bolivianos, pero se puede ir a Rusia, China, Hong Kong, a los Estados Unidos y nadie va a recibirlos para comprar combustible.

Entonces, el problema no es para adquirir carburante los bolivianos o el precio del carburante, el problema es dólares. Y el problema es cómo se consiguen. Lo primero, necesitamos ver qué es lo que mejor hemos hecho en el país, y lo mejor hecho en Bolivia durante los últimos 200 años es vivir del agro, la minería, los hidrocarburos. Es lo que urgentemente me puede traer divisas al país.

Fue defensor al gobierno de Arce, y ahora en campaña lo critica. ¿A qué se debe esto?

Primero debemos entender algo: las propuestas que hice antes se las hacía al Presidente de los bolivianos, al Presidente que tuvo la votación más alta en la historia de nuestro país, de 3,4 millones de votos; nunca antes un binomio tuvo esa cantidad de votos; por tanto, la persona que me contrata es él y las propuestas se las hago a él, a Luis Arce Catacora.

Ahora, soy candidato y mis propuestas se las lanzo al pueblo boliviano. Algunos me preguntan en las redes, en los medios, y me dicen: “¿Pero por qué no propuso eso cuando estuvo en el Ministerio de Gobierno?”.

Cada uno tiene su responsabilidad específica y uno va cumpliendo su responsabilidad específica. Ustedes tienen la obligación de preguntarme, sacarme la mayor cantidad de información específica y lo están haciendo bien. Pero si el celular falla en su batería, la responsabilidad es de una tercera persona.

En mi área, yo cumplí mi trabajo.

¿Le propuso al Presidente reducir ministerios?

Yo lo que le propuse al Presidente fueron una serie de políticas en materia económica. Yo lo que le propuse al Presidente fue reducir algunas instituciones del Estado. Algunas me tomaron en cuenta, otras no.

Ahora, en caso de ser Presidente deberá hallar consensos, y las encuestas muestran un repunte de derecha. ¿Está usted dispuesto a generar los consensos necesarios con otras bancadas?

Bolivia primero. Primero, vamos a hablar de las encuestas, que en 2019 daban a Carlos Mesa ganador; en 2020, también. Y luego la realidad fue otra, una diferencia del 26% de la realidad a las encuestas.

Lo que están buscando algunas personas es comprarse la silla presidencial pagando encuestas en nuestro país, poniendo a un posible alfil que no va a crecer más como el posible enemigo y todos nos direccionemos hacia el voto útil; eso es lo que están haciendo las encuestas en Bolivia.

Todo apunta a pensar que ningún candidato ganará con más del 50%. ¿Está abierto a buscar una alianza con partidos de derecha?

Creo que la alianza natural es todos los que hemos militado en el MAS, el MTS, Morena, el MAS, algunos dirán UCS, pero no los considero del bloque popular o de izquierda, y esa es la alianza natural; hablamos de un 40% de la población que necesita votar por un candidato y ese candidato tiene que ser necesariamente que represente a los sectores populares de nuestro país. Incluso en la derecha tenemos algunos contactos que dicen: “Para nosotros no es conveniente que haya una segunda vuelta entre dos candidatos de la derecha”, porque el 40% de la población no irá a votar en esa elección.

¿Qué hará con el “evismo”?

Todos los sectores tienen sus propias demandas y son legítimas la gran mayoría de ellas. La región del Trópico de Cochabamba no quiere enfrentamientos, no quiere convulsión, quiere que se los deje producir. La gran mayoría de la región son personas que se dedican a la producción, de coca, pero también de palmito, de piña; producen cerca del 95% de piña en nuestro país. Por tanto, hay que dialogar con los sectores.

Sectores afirman que no hubo una elección de candidatos. ¿Ocurrió un problema interno?

Lo que hizo el MAS en estos últimos años o meses fue eliminar el dedazo. El MAS empezó a debatir desde las bases para elegir candidatos, buenos o malos, pero ya tenemos candidatos a diputaciones, senadurías y tenemos un binomio en nuestro país.

¿Cómo avanzó Bolivia en la lucha antidroga?

Van a disculpar la soberbia en la materia, pero hemos sido tan buenos que 164 países depositaron su confianza en Bolivia para que asumamos la copresidencia del mecanismo de alto nivel entre la Unión Europea y la Celac.

Nuestra monetización en lucha antidroga superó a la de 40 gobiernos anteriores; sumados todos no hacen el 15% de todo lo que les hemos quitado a los narcotraficantes en Bolivia.

