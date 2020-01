Director de la FELCC autoriza revisión a sus cuentas bancarias ante posible vínculo con el caso PAT

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas, aclaró que su esposa trabajó en la empresa Pro Vida institución que aparentemente estaría vinculada con el presidente del directorio de ATB, Marcelo Hurtado.

“Como investigador y como profesional, así tenga que citar a mi hermano o a mi padre yo lo voy a hacer (…) La denuncia que existe en este caso contra el señor Marcelo Hurtado, es una denuncia que viene del mes de agosto, yo me hice cargo de la FELCC el mes de diciembre, hasta ese momento no se habían movido algunos casos acá, entonces yo no tengo ningún temor en explicar aquello”, indicó el jefe policial.