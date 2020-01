El cineasta del momento Bong Joon-ho no quiere trabajar con Marvel «porque los superhéroes son estúpidos»

Dentro de la vorágine de entrevistas que ha brindado en estas semanas para promocionar su aclamada película, Joon-ho aprovechó para darle la razón a Scorsese y despacharse en contra de las películas de superhérores. En un diálogo con el diario The Times of London, confesó que rechazaría totalmente hacer una película de este tipo: “No me gustan los superhéroes en absoluto. Creo que son un poco estúpidos. Me interesan los personajes que tienen que lograr misiones más allá de sus propias capacidades”.