Eva Copa, presidenta del Senado, tomó la riendas del MAS (partido del expresidente Evo Morales) en su peor crisis y dice que lo que pasó les hizo reflexionar en muchas cosas: «Es mi opinión personal y creo que muchos del MAS han compartido mi posición. Yo les decía a mis compañeras: Nosotros no tenemos plata para huir, así que hay que lavarnos la cara, levantarla en alto y vamos, para adelante».

#Anuario2019: Eva Copa: “No tenemos plata para escapar, hay que dar la cara”

La Paz, Revista Oxígeno- Urgente.bo.- Crisis del Movimiento Al Socialismo, que estuvo 14 años al frente del país, recayó sobre una mujer nacida en El Alto, pero no en cualquiera. Se trata de Eva Copa, la joven trabajadora social que tomó las riendas del partido tras la renuncia de Evo Morales.

Ella es alteña, tiene 34 años y dos hijos de cuatro y siete meses, pero al hacerse cargo del MAS lo acogió como otro hijo, uno debilitado. La asambleísta alteña jamás se imaginó, ni en el sueño más grande, desempeñar una tarea tan importante, como la de pacificar al país y restablecer la institucionalidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aquel día recuerda que todos en la bancada estaban “shockeados” e incluso hubo llantos, ella, a modo de broma, dijo: “Nosotros no tenemos plata para huir, así que hay que lavarnos la cara, levantarla en alto y vamos, para adelante”.

¿Cuánto ha cambiado su vida desde que asumió ese nuevo reto?

Bastante, ha dado un giro de 90 grados. Yo trabajaba con mi comisión, en mi oficina y luego hacia mi semana en mi regional estaba más tiempo con las bases que acá. Hoy llego a las 06.30 y me voy a la 01.00.

¿Cómo asume esta responsabilidad de sacar al MAS de su peor crisis?

El MAS quedó en una situación complicada. La verdad no sé cómo acepté, creo que fue la fuerza y la confianza que mis compañeras depositaron en mí, nosotros siempre hemos estado desapercibidas en la política, estábamos más dedicados de trabajar en las bases y nos gustaba esa controversia que había. Y al ya no estar acá los que nos lideraban tuvimos que tomas posición y postura, nos armamos de fuerza y dijimos: “hay que lavarnos la cara, levantar la cabeza y seguir adelante”.

¿Cómo llegó al MAS y por qué recién hasta ahora aparece?

Dentro del MAS estamos incluidos diferentes sectores como instrumento político, desde organizaciones sociales, profesionales, clase media hasta jóvenes y al ser un partido que aglutina tantos sectores es muy difícil que se pueda elegir a un candidato y dentro de esto también había personas que ya estaban en el MAS. Nosotros no, porque recién habíamos ingresado en 2015 y nuestro trabajo era diferente, era más con nuestros compañeros y creo que eso hizo que no seamos tan medianticos ni tan afines a la prensa.

¿En qué circunstancias asume las riendas del MAS?

Ha sido complicado. Mi bancada estaba tan temerosa por las declaraciones que hizo Arturo Murillo, de que había órdenes de aprehensión y si ustedes pudieron percibir, dentro de mi asamblea quedó gente humilde. Cuando hablo de ellos me rompe el corazón, nos dejaron en una situación difícil (llora) presionados por nuestros movimientos sociales que nos dicen: “den la cara” y los del comité cívico que denunciaban corrupción.

Yo les decía a mis compañeras. No tenemos porqué irnos, no lo vamos a hacer, no hemos robado, no hemos matado, no hicimos nada a nadie y si nosotros nos vamos, somos cobardes y no podemos hacer eso. Los que están muriendo en El Alto nos necesitan y los que están usando al MAS a su favor son los culpables de que haya muertes y movilizaciones.

No sabes la presión que hemos tenido, pero las organizaciones nos llamaban y me decían compañera nosotros te vamos a apoyar en los que vas a decidir porque nosotros hicimos llamadas a nuestras bases para tomar decisiones.

Entonces, ¿los que huyeron fue porque robaron y mataron? y no lo digo solo por autoridades.

La tortilla se ha dado la vuelta. Muchos no se han creído capaces de poder llevar adelante esta situación tan difícil, pero nosotros no tenemos resentimiento, de igual manera los hacemos participar y consultamos con ellos. Yo me refiero a ellos, porque no puedo decir que somos una bancada unida, somos heterogéneos de diferentes sectores y te juro que las personas que estaban calladas estos cuatro años son las que nos han dado luces para salir.

Nosotros no los vamos a aislar, refuto mucho la actitud que se tomó, porque las bases que nos siguen esperaban mucho de nosotros sobre todo de los que siempre salían en prensa, pero no soy nadie para juzgarlos tendrán sus razones y motivos.

¿Cómo veía el MAS desde donde estaba y cómo lo ve ahora?

Algunos lo vieron con buenos ojos la determinación de trabajar todos unidos, con mucha igualdad equidad, siempre escucharnos y tomar decisiones, pero, algunos más radicales nos hacen ver como si nos hubiéramos vendido y estuviéramos vendiendo al (ex) presidente, yo no lo veo desde ese modo, pienso que hay que sostener al MAS porque nos guste o no es un instrumento político que tiene mucha presencia en el país.

