Evo asegura que Trump lo quiere como un «trofeo»

El mandatario boliviano Evo Morales, que este domingo 12 de enero cumplió un mes en Argentina, aseguró que Estados Unidos no quiere que él regrese a su país y que el “golpe de Estado” en Bolivia es producto de que Donald Trump, el presidente de EEUU, “tal vez” lo quiere como un “trofeo”.

“Donald Trump está buscando un trofeo. No pudo con Venezuela, ni con intervención ni con golpe. Tal vez Evo sea el trofeo que pretende. De ahí viene el golpe en Bolivia, que es como un contragolpe en el fútbol”, dijo Morales en una entrevista publicada este domingo por el periódico argentino Perfil.

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) aterrizó el 12 de diciembre de 2019 en la capital argentina, junto a algunos de sus colaboradores, y pidió refugio político tras haber estado un mes asilado en México, adonde había huido cuando dejó la Presidencia boliviana.

Morales reiteró su gratitud al Gobierno y al pueblo de México y dijo que estaba “muy bien” allí. Pero explicó que la “premura” de trasladarse a Buenos Aires se debe a que “Argentina está más cerca de Bolivia”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Asimismo, el expresidente, que tuvo un estrecho vínculo con los Gobiernos kirchneristas argentinos, aseguró que la relación con Alberto Fernández, quien asumió la Presidencia argentina el pasado 10 de diciembre del año pasado, “también es muy buena”.

Morales relató que el 11 de diciembre, cuando no dejaban entrar a Bolivia el avión militar de México que iba a recogerlo, Estados Unidos le ofreció un avión y le dijo que lo llevaban adónde el dijera.

“Lo primero que pensé fue que eso iba a ser directamente igual a Guantánamo. Lo rechazamos, obviamente. Ahora, Estados Unidos no quiere que vuelva a Bolivia. Estados Unidos no quiere que vuelva a Argentina. Lo digo con información oficial de México y de otras autoridades del continente”, señaló.

“Altas autoridades de México me dijeron que Estados Unidos no quería que vuelva a Bolivia. Cuando estaba en Cuba, nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera se reunió también con altas autoridades de México. Le dijeron textualmente que no querían que vuelva a la Argentina”, insistió.