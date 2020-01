Evo Morales hace campaña en Argentina y dice siete mentiras

En la celebración del 22 de enero fue llamado presidente constitucional de Bolivia. Estuvo con García Linera y Luis Arce. Se vio a Sacha Llorenti y a Amanda Dávila.

Evo Morales en el acto organizado en Argentina, ayer. Foto:APG

Ivone Juárez / La Paz

Evo Morales festejó ayer el 22 de enero en un estadio de Argentina haciendo campaña electoral al presentar a Luis Arce como el candidato de su partido a la Presidencia de Bolivia y diciendo siete mentiras respecto a lo que ocurrió y ocurre en el país.

Las falsedades se suman a otras que repite desde que renunció a la Presidencia y huyó del país, después de que la OEA confirmara el fraude electoral del 20 de octubre de 2019.

“Fuerzas Armadas y Policía hicieron besar sus botas a manifestantes”; “heridos dejaron los hospitales sin curación porque los acusaron de terroristas”; “la gente está retirando su dinero de los bancos”; “se cerraron 60 radios comunitarias, se persigue y detiene a periodistas”; “el gobierno golpista está acabando con los bonos”; “prohibieron la pollera en ceremonias del Estado”, señaló Evo durante los dos discursos que emitió ayer.

El primero, grabado, se lo difundió por las redes sociales en la mañana; el segundo lo pronunció Evo en el acto organizado en el estadio Deportivo Español, donde, igual que en Bolivia hasta el año pasado, se consumó una ceremonia religiosa andina y se armó un show musical.

En el estadio argentino, Morales presentó a Luis Arce, candidato a la Presidencia de Bolivia por el MAS, y habló de los logros de su gobierno de casi 14 años. Después indicó que dos días después de definir el binomio de su partido tuvo acceso a una encuesta en la que Arce obtuvo el 79% de la intención de voto, ante un 21% de Carlos Mesa.

En ese contexto aseguró que el MAS ganará las elecciones del 3 de mayo. “Vamos a volver al gobierno, no con armas, no con balas, como los racista fascitas; el 3 de mayo, con la consciencia y el voto del pueblo boliviano, pacíficamente”, sostuvo. En el evento no se vio a David Choquehuanca, candidato a la vicepresidencia.

Junto a Morales también se vio a Álvaro García Linera, a quien durante el acto el maestro de ceremonias llamó “vicepresidente constitucional de Bolivia”. Evo fue mencionado más de una vez como “presidente constitucional de Bolivia”.

Ante la numerosa concentración, en la que destacaron las wiphalas, Morales reiteró que ganó las elecciones de octubre de 2019 y afirmó que ayer le correspondía volver a jurar como jefe de Estado.

“El 20 de octubre ganamos las elecciones. El último informe de la OEA dice irregularidades en 226 mesas, menos del 1% (del total de la votación). Si sumamos (los votos) y se lo pasamos a CC (Comunidad Ciudadana), sin esos votos ganamos la primera vuelta. Hoy debíamos estar jurando con Álvaro como presidente y vicepresidente, con nueva Asamblea Legislativa”, dijo.

El expresidente llegó al estadio argentino rodeado por un grupo de seguridad, Sacha Llorenti y dirigentes de la izquierda argentina. Se vio a la exministra de comunicaciones Amanda Dávila dirigiendo el acto, que fue transmitido por Facebook.

Evo Morales insistió que fue blanco de un golpe de Estado por parte de EEUU y de la “derecha boliviana fascista y racista por ser indio y por el litio boliviano”. Añadió que antes de su renuncia no hubo muertos.

Las siete falsedades que dijo ayer Evo

Durante los dos discursos de ayer de Morales se escucharon las siguientes falsedades:

1Durante los conflictos, marchaban hacia Sacaba y las Fuerzas Armadas y Policía cerraron el túnel, gasificaron, les hicieron poner de rodillas y besar las botas a los militares golpistas, por instrucciones del gobierno.

2 Un fiscal fue a ver a los heridos de hospitales públicos y privados y les dijo que eran terroristas; por miedo los heridos se fueron a la casa, sin ninguna curación. Algunos médicos acusaron a los heridos internados de terroristas y éstos tuvieron que huir del hospital.

3 La prohibición de la pollera en las ceremonias del Estado es una ofensa a la identidad y dignidad de las mujeres, de nuestras madres, hijas y hermanas.

4 Durante años fui acusado de atentar contra la libertad de prensa, pero apenas la derecha volvió al poder ya cerró más de 60 radios comunitarias.

5 Persiguieron y detuvieron a varios periodistas por el simple hecho de pensar diferente.

6 El gobierno golpista ya está acabando con los bonos, está destruyendo lo que ustedes alcanzaron. El golpe de Estado me tuvo a mí y a mi gobierno como primeras víctimas; ahora el blanco son tus derechos sociales; el blanco final de la derecha eres tú.

7 En poco más de dos meses, los golpistas están generando incertidumbre, el pueblo está retirando su dinero de los bancos, esto es muy grave porque significa desconfianza.

Página Siete

