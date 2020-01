Evo dio mensaje de despedida, no mencionó su binomio y no dejó hablar a candidato Arce

Desde Argentina. El mensaje del expresidente duró 160 minutos. Estuvo acompañado por su exvicepresidente. El candidato presidencial, Luis Arce, nunca habló

Evo emite mensaje de despedida y no menciona su binomio

Marco Antonio Chuquimia Huallpa

Seguramente extrañaba hablar ante multitudes. Llegó sonriendo, acompañado del ejecutivo de la CTA argentina, el par de la COB boliviana, Hugo Rubén Yasky, mientras la multitud coreaba su nombre. Lo acompañaba su exvicepresidente, Álvaro García Linera, y su candidato a presidente, Luis Arce Catacora: Evo Morales volvía a respirar multitud.

No tuvo compasión, utilizó dos horas y 40 minutos para enumerar toda su gestión. Empezó con su homenaje a los muertos en Senkata y Sacaba, afirmó que fueron ellos los únicos que resistieron el golpe de Estado en Bolivia. Luego saltó hacia atrás e hizo historia, desde el recorrido de Tupac Katari hasta Simón Bolívar y arremetió contra “el imperio”. Relató cómo conformaron el MAS y las razones de su existencia, tal como lo vino haciendo durante los casi 14 años de gobierno que tuvo.

Llegó hasta su renuncia y reiteró que se trató de un golpe orquestado por Estados Unidos y nuevamente dijo que una de las razones fue la explotación del litio, recurso natural que estaba siendo pretendida por empresas chinas y europeas.

Nuevamente recordó que hasta el 10 de noviembre no hubo ningún muerto -olvidando a los caídos en Montero- y que luego, en 10 días, hubo 34. Denunció que los heridos de esas jornadas no pueden ir al hospital a buscar ayuda porque los acusan de ser parte de los grupos que estuvieron en el lugar y, por no ser procesados, sus familiares deben buscar cómo curar a estas personas.

Posteriormente describió los “logros” de su gestión y lo que dejó pendiente en Bolivia, desde el servicio de médicos cubanos, hasta los beneficios de la “capitalizada” Entel que ya se sabe que sigue siendo privada. Destiló los millones que invirtieron en distintos proyectos, como caminos y Misicuni, en Cochabamba.

El binomio

De las casi tres horas de mensaje, Morales, solo usó unos 7 minutos en hablar de las elecciones del 3 de mayo, sin dar la palabra a su candidato, dijo que el mismo fue elegido en una reunión de las organizaciones sociales y que su nombre fue concertado.

No mencionó para nada el rechazo que hay en Bolivia a esa designación y los pronunciamientos que hubo incluso desde los sectores más allegados que tiene, como las mujeres campesinas. Tampoco se refirió a la decisión de que la COB lleve a su propio candidato y que podría provocar una división interna.

Solo refirió que al día siguiente de la nominación del binomio recibió una encuesta desde Bolivia, en la que Carlos Mesa tiene el 21% y Arce Catacora el 79%. Con esas cifras aseguró que ellos volverán a ganar en primera vuelta y aprovechó para referirse a las elecciones del 20 de octubre para mencionar que él ganó en primera vuelta y que por eso se desataron los conflictos. Ni un atisbo de autocrítica. Es más aseguró que si le daban a Mesa todos los votos de las mesas observadas por fraude, igual ganaba en primera vuelta.

Los actos

En Bolivia, quedaron atrás los preparativos y homenajes que se realizaban en todo el país. Cada año, en esta fecha, la plaza Murillo era cerrada, lo mismo cuatro cuadras a su alrededor, donde solo se podía acceder con credencial.

Los funcionarios públicos debían llegar desde las 6:00 a sus puntos de concentración, lo mismo que los militares. Los canales de televisión que debían transmitir el mensaje, tenían que mandar sus unidades móviles una noche antes. Los militares preparaban los accesos para todo el cuerpo diplomático y además las caravanas de los ministros. El acto principal se realizaba en el Legislativo hasta donde solo accedía Televisión Boliviana, que debía transmitir sin sello y los fotógrafos de palacio publicaban las fotos en el portal. Pero, ayer nada de eso se repitió, muy poca gente llegó hasta plaza Murillo.

La Asamblea

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, habló de instalar pantallas gigantes en las plazas para que la gente escuche el informe de Evo Morales; anunció que habría un mensaje. Pero ni siquiera abrieron las puertas de la Asamblea. Eva Copa, presidenta del Senado, debía emitir su propio mensaje, pero tampoco se realizó y la única explicación fue que no se lanzó la convocatoria a la Asamblea con 48 horas de anticipación y por tanto no se podía realizar la sesión.

A través de redes sociales y portales que abrieron recientemente los simpatizantes del MAS, se pudo conocer de actos numerosos en Cochabamba y El Alto. La movilización del valle fue la más notoria por la cantidad de asistentes y la presencia del delfín de Evo Morales, Andrónico Rodríguez, quien sí se refirió a las elecciones del 3 de mayo y el frustrado binomio que conformó con David Choquehuanca.

“El 3 de mayo (debemos) demostrar en las urnas lo que nos hicieron en las calles. En algún momento, por supuesto les llegará la justicia a estos señores que quieren dejar en la impunidad tantos muertos, heridos y detenidos; lo que hicieron en tan poco tiempo”, dijo en su discurso y arengó a sus bases a no buscar la división interna, en clara alusión al descontento que se generó en el occidente del país. En Santa Cruz, Yapacaní fue el centro de la movilización de los simpatizantes del MAS que llegaron con las banderas de ese partido y wiphalas para reivindicar el día del Estado Plurinacional.

En Sucre también hubo una pequeña movilización que se concentró en la salida a Potosí, sin ninguna novedad. En Pando y Beni, no hubo información sobre homenajes como ocurría antes.

