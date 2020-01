Extrabajadores del Sinec exigen que los reincorporen

Los ex trabajadores del sindicato del Seguro Integral de Salud (Sinec), piden justicia porque muchos de ellos fueron despedidos sin razón alguna hace dos años. Son cerca de 150 trabajadores, que piden ser reincorporados a su fuente laboral.

“Ahora como trabajadores hemos sido afectados de las funciones laborales, ellos se jactaron de que había corrupción, sin embargo, ellos son los que han cometido corrupción a la institución”, dijo Julio Cesar Urapiña.

Señaló que Sinec está al borde de la quiebra por los malos manejos de personas que están a la cabeza de la institución, que han hecho mal manejo de los recursos económicos y malversación de fondos.

Piden justicia y ayuda para que el Sinec no sea tomado por personas que son denominadas masistas, además que los ex trabajadores sean reincorporados a sus fuentes de trabajo y que se les pague todos los sueldos adeudados.

Por su parte, la asesora legal de los ex trabajadores de Sinec, Mónica Terrazas, denunció que muchos de los ex trabajadores han sido amedrentados por pedir justicia, por parte de dirigentes masistas de la institución.

Fuente: Sitel, El Mundo

