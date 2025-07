Analista: a un mes de las elecciones, los candidatos no despegan y persiste el estancamiento electoral

Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga mantienen un empate técnico, mientras el resto de los candidatos no logra generar tracción. Según el analista Otto Ritter, Dunn habría superado a ambos si no fuera por su inhabilitación.

A un mes de las elecciones generales en Bolivia, la encuesta publicada por El Deber la pasada jornada confirma la tendencia de los anteriores estudios de opinión: ninguno de los principales candidatos logra consolidarse como favorito ni captar el respaldo decidido del electorado. Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y Jorge Tuto Quiroga, de Libre, se mantienen en un virtual empate técnico con el 21,76% y 20,70% de intención de voto, respectivamente, lo que refleja un panorama de estancamiento en el escenario electoral.

Este resultado se alinea con las anteriores encuestas realizadas por la red Unitel (1 de junio y 13 de julio), El Deber (18 de junio) y la red Uno (29 de junio), donde los porcentajes han mostrado variaciones mínimas y sin un claro crecimiento sostenido en ninguna candidatura. El electorado parece no haber tomado una decisión firme, lo que abre un periodo de alta incertidumbre rumbo a los comicios del 17 de agosto. Además, que el voto definido no sobrepasa del 50%, según la tendencia que muestran las cinco investigaciones conocidas hasta la fecha.

Para el abogado y analista político cruceño Otto Ritter, estos datos reflejan una crisis de liderazgo electoral ya que ‘Tuto y Samuel no logran convencer’ a los electores. A su juicio, la debilidad de los discursos, la falta de propuestas diferenciadas y la desconfianza ciudadana frenan cualquier posibilidad de despegue de las candidaturas principales. Es más, afirma que, de no haber sido inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el excandidato Jaime Dunn podría haberse situado por encima de ambos.

“Tenemos un empate entre Samuel y Tuto de alrededor el 20%, con una diferencia que es menor al margen de error en favor de Samuel; pero, lo grave del caso es que ninguno logra convencer al grueso del electorado nacional vale decir, que se estancaron en el 20% y eso es tremendamente grave a un mes de las elecciones para ambos, porque no logran despegar, no logran enamorar al pueblo boliviano, no logran convencer a la ciudadanía de que son la opción de cambio que necesita Bolivia”, señaló el analista.

Uno de los datos llamativos de la encuesta es el ascenso de Manfred Reyes Villa, quien ocupa el tercer lugar con un 10,01% de respaldo, por encima de Andrónico Rodríguez de Alianza Popular, que tiene 8,26%. Sin embargo, para Ritter las cifras muestran que no se trata de un ascenso de Reyes Villa, sino de un retroceso de Rodríguez. En la anterior muestra del periódico cruceño, el alcalde de Cochabamba tenía 9,39%, 0,62 menos; y el presidente del Senado, 14,69%, un 6,43% más, lo que representa una caída estrepitosa.

“Manfred, no es que haya subido al tercer lugar, el que ha bajado es justamente Andrónico del 14% que tenía al 8%, ha bajado seis puntos ubicándose en el sexto lugar, eso es lo que ha sucedido”, subrayó el experto, para luego observar que el candidato de Nueva Generación Patriótica (NGP), que fue medido sin nombre ante la exclusión de Jaime Dunn de la contienda, tiene el 4,86% de intención de voto. “Si no hubiesen inhabilitado a Jaime Dunn es muy posible que hubiese estado por encima de todos estos candidatos”, puntualizó.

En cuanto a la caída de la preferencia por los frentes progresistas, el analista recordó que todas las encuestas revelan que más del 70% de los entrevistados piden un cambio de modelo político y económico, lo que echa tierra al argumento de que existe un voto oculto que responde a esa línea ideológica. “Yo creo que ese bolsón de votos blancos, nulos o indecisos, que está entre el 25 o 35 por ciento de acuerdo a la encuesta, va a terminar inclinándose por las mismas opciones que hoy están punteando”, aseveró.

Sobre la ventaja que saca Tuto Quiroga en Santa Cruz a Doria Medina, 31,66% frente a 29,25%, Ritter expresó que se registra el mismo fenómeno que en el resultado nacional, ya que el margen de error muestra que hay un empate y que la disputa sigue abierta; el respaldo del gobernador Luis Fernando Camacho al empresario y de Rubén Costas o Branko Marinkovic al expresidente no lograron que uno se desprenda del otro. “Quien está fregado en Santa Cruz con respecto a los votos es la izquierda, Andrónico Rodríguez, Eva Copa y Eduardo del Castillo”, añadió en alusión al bajo desempeño que muestra esta corriente.

Ritter considera que el candidato que quiera sacar ventaja del resto debe tener un cambio en el discurso y proponer temas de fondo que exige el votante como la reforma plena de la Constitución Política del Estado (CPE), para el cambio real de la justicia; la eliminación de la reelección presidencial, ya sea continua o discontinua; una posición clara sobre las autonomías y las competencias que deben asumir los tres niveles del Estado y el pacto fiscal que reclaman los gobiernos subnacionales, entre otros.

“Hay que hablar el tema de los combustibles, deben ser claros si van a levantar la subvención o no, unos dicen que van a levantar la del diésel, pero no de la gasolina; están hablando de quitar 1.500 millones de dólares subvención y mantener los otros 1.500 millones que no tenemos cómo pagarlos, porque anualmente pagamos 1.400 millones de dólares del servicio de deuda externa, no es por ahí la cosa, se tienen que eliminar ambas subvenciones y liberar las importaciones”, justificó.