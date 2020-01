Fernando Saucedo se suma a Always Ready

El volante cruceño fue anunciado oficialmente este sábado en las redes sociales oficiales del club millonario

“Bienvenido a tu nueva casa, estamos seguros de que juntos haremos historia”, dice el mensaje de Always Ready en sus redes sociales para anunciar la contratación del volante cruceño Fernando Saucedo. Se suma a los nueve futbolistas que llegaron para reforzar en la temporada 2020, en la que tienen que encarar el torneo local y la Copa Sudamericana.

Saucedo se despidió hace unas horas de Wilstermann y del complejo del aviador, pues este sábado asistió al entrenamiento, pero ya desvinculado de la institución cochabambina de la que formó parte desde 2015 y se consagró tres veces campeón. Además, mostró un crecimiento importante en su fútbol, convirtiéndose también en un habitual llamado a la selección boliviana.

“Decidí irme a Always Ready, hablé con el técnico de allá (Eduardo Villegas). Además, me convenció el proyecto que me presentaron, la tienen clara: quieren ser campeones. Estoy muy agradecido con el hincha, (les digo) que no me reprochen nada, le di todo al club. Si se da la oportunidad, voy a volver”, expresó Saucedo al programa Dosis de Fútbol.

El volante, de 29 años, debutó a escala profesional en Oriente Petrolero y se formó en la Academia Tahuichi.

Altas

Eduardo Villegas (DT), Javier Sanguinetti (argentino), Hugo Rojas (exSport Boys), Rafael Silva (brasileño), Rodrigo Ramallo (exSan José), Carlos Lampe (ex San José), Edemir Rodríguez (ex San José), Juan José Orellana (ex Bolívar), Pedro Galindo (ex The Strongest), Jimmy Isita (ex Royal Pari)

Bajas

Sebastián Núñez (DT), Martín Smedberg, Sunny Ogbemudia Omeregie, Raúl Olivares, Diego Zamora, Francisco Rodríguez, Jorge Cuéllar, Óscar Áñez y Miguel Suárez