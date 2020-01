Gobierno de Evo mintió 14 años sobre el estado real de la economía boliviana

La presidenta constitucional Jeanine Áñez reveló el miércoles, durante su mensaje a la nación, que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) mintió 14 años a la población boliviana sobre la verdadera situación de la economía nacional.

De acuerdo con la Jefa de Estado, al asumir el Gobierno de transición encontró el país en un estado complejo y difícil.

“Nos mintieron 14 años sobre el real estado de la economía, de las reservas de gas y de la producción de los recursos naturales”, afirmó la dignataria en su mensaje a la nación por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia.

El 27 de noviembre de 2019, YPFB informó que las reservas probadas de gas natural que tiene Bolivia llegan a 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), y no de 10,7 TCF, como fue presentado en agosto de 2018 por la anterior gestión de gobierno con base en la cuantificación y certificación hecha por la canadiense Sproule International Limited.

Déficit fiscal y comercial

La Mandataria también mencionó que el MAS dejó un país con seis años continuos de déficit fiscal (cuando los gastos que realiza el Estado superan a los ingresos) y cinco de déficit comercial (cuando la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es menor a lo que importa).

“Bolivia tuvo en estos 14 años cinco veces más ingresos (económicos), pero los bolivianos no tenemos cinco veces mejor salud, ni mejor educación ni mejores empleos”, aseveró.

El martes, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, lamentó que entre 2014 y 2019 el país registró déficit fiscal, que en promedio llegó a -6,77% respecto al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Agregó que por seis años el anterior Gobierno no tomó medidas para reducir ese indicador que era el resultado del excesivo gasto de los ingresos que recibe el país.

Parada explicó que entre enero y octubre de 2019 el déficit fiscal alcanzó al 5%, mientras que entre noviembre y diciembre —en el Gobierno de transición— llegó a 2,7%, por lo que en todo el año se registró un total de 7,7% y en los dos últimos meses bajó casi a la mitad en comparación a los 10 meses anteriores.

En ese marco, manifestó que el actual Gobierno logró frenar el deterioro económico del país al evitar gastos innecesarios, con el fin de ofrecer certidumbre y garantizar la estabilidad económica nacional.

En cuanto al déficit comercial, los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) señalan que a noviembre de 2019 las exportaciones nacionales alcanzaron a $us 8.107 millones contra $us 8.731 millones por importación, lo que dejó un saldo negativo (déficit comercial) de $us 625 millones, aunque 3% menor al registrado al mismo mes de 2018.

Según el Gobierno, las medidas económicas aplicadas por la anterior administración, como las restricciones a las exportaciones, ocasionaron una pérdida de alrededor de $us 4.000 millones. En ese sentido, anunció que en los próximos días se flexibilizarán las ventas nacionales al mercado externo.

IDH de regiones

La presidenta Áñez mencionó que en la gestión del MAS el Gobierno central confiscó casi el 90% ($us 3.500 millones) de los ingresos que recibían las gobernaciones por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para “financiar el derroche” de grupos privilegiados y de élite.

Reducción de tarifas eléctricas

La Jefa de Estado destacó la reducción de las tarifas del consumo de energía eléctrica en beneficio de más de 2 millones de bolivianos.

Dijo que esta medida no afecta a las empresas generadoras ni distribuidoras de electricidad.

“La reducción de tarifas también ayudará a las empresas para que tengan más capacidad de generar empleos”, apuntó.

El 18 de diciembre de 2019, la Mandataria dio a conocer las nuevas tarifas que benefician a los consumidores de todas las categorías, especialmente a los domicilios, con reducciones desde 2% hasta 55%, según el consumo y el departamento.

Datos

7,7 por ciento fue el déficit fiscal de 2019, aunque el Gobierno logró frenar ese indicador en noviembre y diciembre.

625 millones de dólares fue el déficit comercial registrado a noviembre de 2019, según los datos del IBCE.

