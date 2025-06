En 20 años de gobiernos del MAS se aprobaron créditos por $us 19.700 millones

El tope más alto del endeudamiento externo fue en la última gestión de Evo Morales entre 2015 y 2019 con 89 créditos por $us 8.311 millones, según datos oficiales. El BCB reporta que ese hito de endeudamiento se dio en en 2017.

Erika Segales

Fuente: El Deber

Durante 20 años de gobiernos del MAS, bajo la presidencia de Juan Evo Morales en tres periodos y de Luis Arce en uno, se aprobaron un total de 270 créditos externos por aproximadamente $us 19.700 millones, según datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo. El mayor volumen de endeudamiento se registró durante el último mandato de Morales (2015-2019), cuando se autorizaron 89 préstamos por más de $us 8.000 millones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De acuerdo con datos oficiales, durante la primera gestión de Morales (2006-2010), cuando contaba con mayoría parlamentaria, se aprobaron 52 créditos externos por un total de $us 2.216 millones; en su segundo mandato (2010-2015), ya con control de dos tercios en la Asamblea Legislativa, se aprobaron 90 créditos por $us 4.891 millones; y en su tercera gestión (2015-2019), también con dos tercios en el Legislativo, se autorizaron 89 créditos por un monto acumulado de $us 8.311 millones.

En la actual administración de Luis Arce se aprobaron 39 créditos por un total de $us 4.284 millones. No obstante, desde 2023 permanecen pendientes 15 operaciones crediticias por aproximadamente $us 1.800 millones. Aunque el oficialismo logró mayoría parlamentaria, la fractura interna del MAS ha restado apoyo al primer mandatario para viabilizar los préstamos internacionales.

En abril de 2023, el diputado del ala evista Patricio Mendoza declaró abiertamente que no estaban dispuestos a aprobar más créditos externos. “Hay que ser responsables, estamos con puro préstamo y préstamo. Yo entiendo la necesidad y que todos empezamos con préstamos, pero tenemos que pensar. Esta plata no puede irse así, sin nada, sin un objetivo, sin un proyecto”, afirmó.

La postura fue ratificada en un ampliado del Pacto de Unidad afín al expresidente Morales, que instruyó a sus diputados y senadores a rechazar los créditos enviados por el Gobierno de Arce. En una de las resoluciones del encuentro, realizado en mayo del año pasado, se dispuso que “los miembros titulares y suplentes de la Asamblea Plurinacional no sean cómplices del endeudamiento, la hipoteca y dependencia económica de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, con los endeudamientos externos”.

Desde el frente arcista, en cambio, se cuestionan estas posturas y se reprocha que fue durante el gobierno de Morales cuando se contrajo la mayor parte de la deuda externa, incluso en épocas de “bonanza económica”.

“En la última gestión de Morales se aprobaron 89 créditos; son más de 8.000 millones de dólares. En los 14 años de su gobierno se aprobaron más de 15.000 millones, y en la gestión del presidente Lucho estamos alrededor de 4.000 millones de dólares prestados. En épocas de bonanza hemos tenido esta cantidad de créditos y ahora que estamos en crisis —por lo ocurrido en 2019, la pandemia y las guerras— no llegamos ni a 5.000 millones. Hemos perjudicado al presidente Lucho”, declaró el senador del MAS, Santos Ramos.

El legislador también sostuvo que ahora al Gobierno de Arce le toca asumir las obligaciones financieras por las deudas adquiridas en otras gestiones. Señaló que existe una gran diferencia en el pago del servicio de la deuda respecto a los primeros años del gobierno de Morales.

“El pago de la deuda externa cuando empezó Morales era bajo, no pasaba de 368 millones de dólares en su primera gestión. Pero en el primer pago de 2021, con el presidente Arce, se pagaron más de 820 millones, y en estos últimos años más de 1.000 millones de dólares. Se está pagando bastante en el tema de la deuda externa por estos créditos adquiridos en la anterior gestión de gobierno”, manifestó el legislador.

Préstamos

Según el reporte histórico del Banco Central de Bolivia (BCB) sobre los montos contratados de deuda externa pública entre 2006 y abril de 2025, el pico más alto de endeudamiento se registró en 2017, con $us 3.132 millones. Ese año, el desembolso fue de $us 2.396,7 millones.

Durante casi todos los años del tercer mandato de Evo Morales, los montos contratados superaron los $us 1.500 millones anuales, con excepción de 2019, cuando la cifra bajó a $us 818,7 millones.

En 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (de noviembre de 2019 a noviembre de 2020), la deuda externa contratada en ese periodo alcanzó los $us 847,7 millones.

En el actual mandato de Luis Arce, el mayor nivel de endeudamiento tuvo lugar en 2022, con $us 2.049,8 millones, mientras que el más bajo fue en 2021, con $us 463,2 millones, señala el informe.

Servicio de deuda

En la primera gestión de Morales (2006–2010), el pago del servicio de la deuda externa no superó los $us 330 millones. El monto más alto se registró en 2007, con $us 328,3 millones, y el más bajo en 2009, con $us 222,8 millones.

Durante su segundo mandato (2010–2015), los pagos anuales no excedieron los $us 600 millones. El pico fue en 2015, con $us 534,3 millones, y el mínimo en 2010, con $us 233 millones. En su última gestión (2015–2019), el servicio de la deuda mostró una tendencia ascendente: el pago más alto fue en 2018, con $us 692,1 millones, y el más bajo en 2016, con $us 472 millones.

En 2020, bajo el gobierno transitorio, el pago subió a $us 815,9 millones. En 2021, primer año del gobierno de Luis Arce, se pagaron $us 826,7 millones. A partir de 2022, los montos se incrementaron considerablemente: ese año se pagaron $us 1.810 millones; en 2023, $us 1.491,2 millones; y en 2024, $us 1.526,1 millones.

Desde 2023, Bolivia registra un saldo negativo en el flujo de créditos externos, es decir, paga más por el servicio de su deuda de lo que recibe en nuevos desembolsos. Según el Ministerio de Planificación, en 2023 el déficit fue de $us 365 millones, en 2024 subió a $us 852 millones y hasta abril de 2025 ya alcanza los $us 119 millones.

La deuda es del MAS

La diputada Tatiana Añez, jefa de bancada de Creemos, rechazó la intención del Gobierno de Arce y sus aliados de distanciarse políticamente de la gestión de Morales y evadir responsabilidades por el endeudamiento externo. La legisladora recordó que el presidente Arce fue ministro de Economía y Finanzas Públicas durante los gobiernos de Morales, entre 2006 y 2017, y en 2019.

“Este Gobierno quiere desprenderse del gobierno de Evo Morales, que prácticamente son lo mismo, y no lo va a poder hacer. No olvidemos que el actual presidente fue ministro del gobierno de Evo. Durante 20 años no se invirtió, por ejemplo, en exploración para encontrar nuevos pozos de gas. Actuaron de la misma manera, el despilfarro fue de ambos, siguen despilfarrando los recursos. Existe una mala administración del Estado boliviano y los responsables son Evo Morales y Luis Arce Catacora”, indicó.

Por su parte, el diputado Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), subrayó que el elevado número de créditos externos aprobados entre 2010 y 2019 está directamente ligado al control de dos tercios que tuvo el MAS en la Asamblea Legislativa. También cuestionó el uso que se dio a esos recursos.

Fuente: El Deber