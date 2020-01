Juan Diego Gutiérrez, nuevo refuerzo de Oriente Petrolero

El volante peruano completa el cupo de extranjero en el plantel refinero para encarar el Apertura 2020. Su último club fue el HFX Wanderers de Canadá

En las siguientes horas será anunciado oficialmente en Oriente Petrolero el volante peruano Juan Diego Gutiérrez, que lleva del HFX Wanderers, equipo que compite en la primera división de Canadá. Su contratación completa el cupo de extranjeros (seis) en el primer plantel refinero. Si la dirigencia lo determina puede contratar a más, pero solo para la Copa Sudamericana.

Gutiérrez, de 27 años, jugó desde abril hasta octubre de 2019 para el conjunto de la Canadian Premier League (primera división del país norteamericano). Durante ese tiempo marcó dos goles, desde su trabajo en el medio campo, y en los últimos 16 partidos fue titular indiscutible. Así como al inicio de su vínculo con el equipo de Halifax (capital de nueva Escocia).

El peruano también paseó su fútbol por Universidad de San Martín, Universitario de Deportes, Sport Boys, Sport Rosario, de su país; Vejle Boldklub, de Dinamarca; y Gefle I. F., de Suecia.

El volante se suma al mexicano Marco Bueno (delantero), a los chilenos Jaime Carreño (volante) y Óscar Salinas (delantero); y a los argentinos Daniel Franco (defensor) y Norberto Palmieri (volante) completando el número de jugadores foráneos que pueden ser registrados para disputar el campeonato local.

Otras altas

Rodrigo Banegas (ex SanJosé), Juan Carlos Montenegro (ex Guabirá), Matheo Zoch (ex Royal Pari), Ronaldo Sánchez (ex The Strongest), Santos Navarro (ex Sport Boys), Widen Saucedo (ex Destroyers), Wilfredo Soleto (ex Sport Boys).

Bajas

Lucas Mugni, Pablo Ruiz, Nicolás Franco, Carlos Áñez, Mauricio Sperdutti, Sueliton Nogueira, Alexis Ribera, Julio César Pérez