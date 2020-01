La Columna Jónica: Mi “nunca más”, extrañado ex-pre

Por Tirajones (Carlos Valverde)

Quiero decirle que si usted me hubiera dado bola, si me llevaba al lado suyo durante todo este tiempo en el que se benefició solo de “las granjerías del poder”, yo “hubiérame beneficiado también” de las mismas y, en una de esas, hasta pagaba un boleto de avión o aunque sea de flota y me iba a hacer bollo en esa paupérrima reunión que tuvo usted y unos cuantos allá en Buenos Aires, donde al final fueron a escucharlo a usted decir que se reunieron para determinar que en enero se van a volver a juntar… como si los amiguitos que viajaron de buena voluntad, estuvieran con los bolsillos como los tienen “la Eva Liz”, o “el Álvaro”; su hijo, no el otro que no ve el momento de mandarse cambiar a México u otro sitio más lejos de usted, menos a España porque allá se les viene la malaria completa y no habrá “Albita” que le ponga el lado tierno a sus fotos de abnegado padre, cuando se sepan sus tropelías con los Podemos, aunque eso de que “pueden los amigos de Podemos” se va quedando muy atrás …

Mi ex¬–pre y (casi escribo ex¬–líder, fue un lapsus) siempre adorado líder… le digo que “casi” me sentí mal por su huida… no porque se haya ido, era de esperarse, sino porque siempre lo oí decir que había que pelear si era necesario dejando jirones de cuero y la vida y usted se fue y nos dejó a muchos sin saber qué hacer… imagínese, tanto hablar para nada, para que ahora entendamos que comandante que huye declara desde lo seguro… aunque los soldados se jodan…

Para serle franco, mi líder huido y escapado… yo no… ni loco… usted se fue y para mi se acabó todo porque yo soy chupamedias fiel… si se me muere el perro, esta pulga se va para otro lado.. mi vocación era el líder, ningún otro pelafustán de esos… imagínese correr tras de Moldis, de Toyico, de Quintana, de Raúl García, de Zaconeta … iba a decir también de Carlos Romero pero ese debe estar cerrando sus ojitos y tratando de no abrirlos para que nadie lo reconozca y cantando “dónde estarán los amigos de ayer”…

Mi escapista itinerante… no se me vaya dejar sacar de Argentina porque ahí si que: chico le va a quedar el mundo… usted no es ya para irse a Venezuela o a Cuba… nadie sube lo que ha subido usted para bajar a esos niveles paupérrimos de vida… eso lo tengo claro yo y lo ha asumido usted… ya lo imagino en eso y digo que no… usted es aún el presidente de los prófugos del último tiempo; se da cuenta lo que hizo mi líder viajero?, incendió el país, “rodeen las ciudades” dijo… “que no entren alimentos” dijo… como si usted no supiera de las necesidades de la gente y eso lo hizo desde lo seguro ¡!! Es mucho tipo!!!

Me agradó que se lo haya visto a usted saliendo de un bolichango en México y rodeado de guardaespaldas, ese es mi señor!!! El que se las da de capo, esté donde esté… que importa si los demás están jodidos, usted flota, como los corchos. Bien!!! Espero que ahora está degustando de los ojos de bife y de las bondiolas bonaerenses … ya no debe saber de penurias y hambre y por eso se le ocurrió dar semejante orden… lo que es la vida, mi sempiterno ex¬–pre…

Tenga cuidado en la bella Buenos Aires con el señor Alberto Fernández … que yo creo que le ha incrementado la seguridad es mas para vigilarlo que para protegerlo… porque quién le va a querer hacer daño a usted? Nadie, por supuesto, si usted es más bueno que el agua mineral … fuera bueno que lo procesen y lo condenen en buena ley…. (es un decir, no vaya usted a creer que lo quiero ver mirando el sol a rayas) …. Es un decir, reitero … usted es un portento de honestidad… si a la Zapata le hizo dar trabajo porque era una buena chica…. que lo complacía? esos son detalles … así nomás es…

A propósito de las complacencias… ese abogado que se buscó… el ex supremo argentino… Zaffaroni, si acaso no le sirve como abogado, dígale que le presente unas putas… él tenía sus casas alquiladas a los cafishos de Buenos Aires así que alguna tarjetita le debe quedar…. y, si usted que es tan “gustoso”, apetece… pues ahí se da su gustito

Ya me quedará tiempo para preguntarle por los rumores… que Neurona, que los beneficios del Facebook pagado por la publicidad de las estatales, que … que… ya le escribiré… no se ponga triste… usted es toda una letanía de reclamos, la violencia, la huida, el miedo dejado, la comodidad personal en la que vive… usted es un gato, mi Chapo del Chapare (por huidor y escurridizo) cae siempre parado… no se si la suerte le va a durar, pero, aproveche mientras pueda…

Ya sabe, estoy acá… ya no tan disponible… ahora ya me da para hacerme el lindo… así como hizo usted

Hasta siempre Comandante… nos vemos en San Telmo…. Ahí hay puras antigüedades y cosas del pasado… tan pasado como parece ya es usted para este país… ya le escribiré.

Ya no tan suyo

Carloncho (su ex pajlita preferido).