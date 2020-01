Las fotos de la nueva vida de Meghan Markle: maneja su propio automóvil y pasea con amigas

“Una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados. Teníamos esperanzas y estábamos aquí para servir. Por esas razones me da una gran tristeza que haya llegado a esto. La decisión que tomé junto a mi esposa de dar un paso al costado no fue algo a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones y realmente no tuve otra opción”, se sinceró el hijo de Carlos de Inglaterra, de 35 años. “Lo que quiero aclarar es que no nos estamos alejando. Seguiré siendo el mismo hombre que aprecia a su país y dedica su vida a apoyar las causas que son importantes para mí”.