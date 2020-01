Lineas ‘dobles’ no circularán en el primer anillo una vez que opere el BRT

Se estima que los Buses de Transporte Rápido (BRT) comiencen a operar en marzo en el primer anillo de la capital cruceña. Desde el municipio se informó que la concesión para las unidades será en febrero.

Rolando Rivera, secretario de Movilidad Urbana, explicó que será solo este operador el que cubrirá la ruta señalada evitando así una saturación o congestionamiento vehícular.

Esto, sin embargo, no significa que la ciudadanía no podrá llegar al centro en el transporte tradicional desde los barrios, sino que se organizará el tema de tal forma que las líneas «dobles» ya no podrán circular por esta vía.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

¿Cuáles son las líneas dobles?, «aquellas que tienen un mismo recorrido, el mismo origen y que lo único que hacen es saturar el centro de la ciudad», indicó Rivera en entrevista con EL DEBER Radio.

De los tres carriles que tiene el circuito del primer anillo, aquel que está asignado para los buses articulados, también será usado por vehículos oficiales en emergencia como bomberos, policías, militares y ambulancias. Los siguientes dos carriles son de uso particular o de servicio de taxi puerta a puerta.

«Hay sobreposición de líneas, es decir más del 60% corresponde al servicio público urbano o interparticular. Eso va a cambiar, solo quedará un operador que es el BRT», dijo Rivera.

Fuente: https://eldeber.com.bo