Lizárraga: Allegados a Áñez instruyeron transmisión para el anuncio de su candidatura

“Yo tengo las pruebas para demostrar quién ha autorizado esa transmisión. Está claro que personas muy allegadas al entorno de la presidenta Áñez han pedido que se vaya al hotel Radisson desde muy temprano, para que estén temprano y se salten todos los conductos”, aseguró Lizárraga.

Asimismo, negó las acusaciones vertidas en su contra, las cuales la señalan como responsable para la realización de dicha difusión televisiva.

“Tengo los mensajes, tengo guardado todo sobre cómo se ha conducido esto”, señaló.

Por su parte el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseveró esta mañana que Lizárraga tiene responsabilidad en que el canal estatal, Bolivia TV, haya transmitido en directo el acto en el que la presidenta Jeanine Añez anunció que será candidata.

Lizárraga también denunció el despido de más de 20 trabajadores del canal estatal, efectuado tras su renuncia.

“Tengo entendido que la señora Mónica Coelho (que asumió en interinato del Ministerio de Comunicación tras la dimisión de Lizárraga) ha despedido a más de 20 personas del canal estatal. No sé si habrá sido designada o no, no tengo conocimiento”, indicó.

Ante las denuncias que señalan a Mónica Coelho Áñez como familiar de la presidenta del Estado e incluso las muestran juntas en fotografías, Lizárraga dijo desconocer si existe parentesco o no entre ambas autoridades.

“Ella (Mónica Coelho) siempre ha usado su apellido de casada y no sé si tiene algún parentesco con la presidenta”, concluyó.

Fuente: https://www.opinion.com.bo