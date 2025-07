Un supuesto francotirador que atentó contra policías y otras cuatro personas son aprehendidas en Llallagua

COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Foto: captura pantalla

eju.tv

Allanan 10 viviendas y detienen a un francotirador y otros vinculados a violencia en Llallagua. TCP mantiene en vigencia la credencial de la magistrada Fanny Coaquira. Créditos millonarios: Evo Morales exige investigación a hijos del presidente y auditoría independiente al Banco Ganadero. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Allanan 10 viviendas y detienen a un francotirador y otros vinculados a violencia en Llallagua

Los operativos de la Policía Boliviana comenzaron a las 05h30 de este martes en zonas identificadas como puntos clave de la estructura que habría articulado acciones delictivas con tinte político, encubriendo presuntas actividades de narcotráfico, contrabando y robo de vehículos. La Policía Boliviana ejecutó varios operativos en Llallagua, al norte de Potosí, donde se allanó 10 viviendas y se capturó a cinco personas, entre ellas un presunto francotirador involucrado en los ataques armados durante los disturbios del pasado junio, que dejaron a tres policías muertos. “En el curso de estas acciones se logró la aprehensión de cinco personas involucradas en delitos tipificados por la Ley 400, incluyendo a un individuo directamente vinculado con el asesinato de efectivos policiales”, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera. Los operativos comenzaron a las 05h30 de este martes en zonas identificadas como puntos clave de la estructura que habría articulado acciones delictivas con tinte político, encubriendo presuntas actividades de narcotráfico, contrabando y robo de vehículos.

TCP mantiene en vigencia la credencial de la magistrada Fanny Coaquira

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informó este martes que determinó suspender los efectos jurídicos de la resolución que cesaba a la magistrada del Tribunal Supremo Judicial (TSJ) Fanny Coaquira. «Se determinó ha lugar la solicitud de medidas cautelares interpuesta por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Abel Hassenteuffel Salazar, el 20 de junio, disponiendo así la suspensión provisional de la determinación jurídica constitucional asumida por el juez de Coroico, que suspendía la credencial de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira Rodríguez», comunicó la presidenta de la Comisión de Admisión del TCP, Elizabeth Cornejo. La funcionaria exhortó a esperar el análisis de fondo de esta acción constitucional, por lo que precisó que se instruyó al TSE mantener en vigencia la credencial de la magistrada del TSJ, «exhortando a las autoridades a respetar los principios de independencia, separación y cooperación de los Órganos del Estado».

Créditos millonarios: Evo Morales exige investigación a hijos del presidente y auditoría independiente al Banco Ganadero

Los hijos del presidente Luis Arce recibieron del Banco Ganadero un total de Bs 63.140.912 (algo más de 9 millones de dólares). Es altamente inusual que jóvenes de 20 y 23 años accedan a créditos de tal magnitud sin patrimonios equivalentes, solvencia demostrada o experiencia empresarial, advierte el exmandatario Evo Morales, al demandar una investigación «seria» sobre esta situación, que podría encubrir hasta «un lavado de activos». ¿Cuál fue el criterio del banco Ganadero para otorgar más de Bs 63 millones a dos jóvenes? apunta Morales en referencia a los créditos con que fueron beneficiados los Arce Mosqueira. A través de su red social subraya que «a nivel internacional, existe una modalidad de lavado de dinero denominada “préstamo simulado” o “créditos estructurados”, que consiste en canalizar dinero ilícito —como sobornos o desvíos de fondos públicos— a través de instituciones financieras legales. Se crea un proyecto ficticio o inflado para justificar el préstamo, y así el dinero entra al sistema con apariencia legal».

Leonardo Loza afirma que Andrónico traicionó a su región y su candidatura se desinflará

La candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez nuevamente está en el ojo de la tormenta. Leonardo Loza, uno de los portavoces del entorno más íntimo de Evo Morales, acusa al presidente del Senado de traicionar a su región y al movimiento cocalero, así como de pactar con el gobierno de Luis Arce con el objetivo de consumar la proscripción de Evo Morales. El conflicto en el sector cocalero se intensificó en el sector del trópico de Cochabamba en los últimos días, primero con la expulsión de Rodríguez de la Federación Mamoré Bulo Bulo, de la cual era presidente; posteriormente, con el anuncio de una prohibición para que otros frentes políticos realicen campaña en ese territorio dominado por el expresidente y, recientemente, con el anuncio de la expulsión de personas que irán como candidatos por frentes políticos diferentes a ‘EVO Pueblo’. “Esa candidatura del señor Andrónico Rodríguez no tiene ni pies ni cabeza, no tiene orden no tiene liderazgo, tiene de candidatos a personas que no tienen ninguna trayectoria y peor aún, relacionados con hechos de narcotráfico”, afirmó.

“Sin Evo, no hay elecciones”: ¿Qué dice la norma electoral frente a casos como las amenazas de los seguidores de Morales?

En los últimos días, los seguidores de Evo Morales lanzaron advertencias contra los postulantes que hagan campaña en el Chapare (Cochabamba) y contra las propias elecciones si el exmandatario no figura en la papelera como candidato, pese a que hay resoluciones constitucionales que van en contra de esa posibilidad. Una revisión de la Ley 026 de Régimen Electoral da cuenta de que hay penas de cárcel de hasta cinco años para quienes incurran en los delitos electorales de asalto o destrucción de ánforas y obstaculización de procesos electorales. La pena se agrava si el sindicado es funcionario. El fin de semana, en una reunión de los “evistas” del Chapare”, David Veizaga comentó que en un encuentro en el que él estaba los asistentes coincidieron en que ningún oponente al “evismo” podrá hacer campaña en esa región cocalera. «Ayer, yo estaba en un ampliado y el pueblo decía: ‘carajo, ningún traidor va a pisar nuestra tierra para hacer sus campañas, carajo ningún arcista ni androniquista ni la derecha” comentó Veizaga.

Con impotencia, Dunn amenaza con usar la “justicia podrida” si es inhabilitado

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) intentará este martes definir el futuro electoral de Jaime Dunn, quien advirtió con recurrir a todas las herramientas de la “justicia podrida” en caso de ser inhabilitado como candidato presidencial rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto. “Si es que no sale la respuesta como tiene que ser, no nos queda que seguir con todos los recursos que esta justicia podrida tiene. Vamos a tener que usar esta justicia podrida, esta justicia manipulada y este sistema burocrático e inservible que solo sirve para perseguir. Vamos a usar las mismas herramientas de ese sistema para demostrar la verdad”, dijo Dunn en El Deber Radio. Dunn todavía no está habilitado de manera oficial como candidato presidencial debido a una serie de obstáculos que pasó para obtener el requisito de solvencia fiscal y, en su criterio, “claramente hay una situación muy confusa y muy extraña” en este proceso electoral. La Sala Plena del TSE definirá la situación de Dunn con base a informes de la Contraloría y la Alcaldía de El Alto.

«Tutistas y masistas se alinean»: Alianza Unidad rechaza demanda de diputado Cuéllar

Alianza Unidad rechazó este martes la demanda del diputado arcista Rolando Cuéllar, quien anunció que impulsará acciones para anular la personería jurídica de la organización política por la que postula Samuel Doria Medina. «Cuéllar se suma a la misma calumnia de Tomás Monasterio, vocero de Jorge Quiroga. En los hechos, los tutistas y los masistas se alinea juntos en contra del desplazamiento en la política tradicional boliviana que representará la llegada a la Presidencia de un empresario que no cree en la reelección ni en la judicialización de la actividad democrática», se lee en parte del pronunciamiento presentado esta mañana por la alianza. El diputado Cuéllar solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de la personería jurídica de Alianza Unidad, por un supuesto financiamiento ilícito vinculado al narcotráfico por la candidatura de María Karla Beatriz Robledo. «Su argumento respecto a nuestras fuentes de financiación es totalmente traído de los cabellos y delirante», detalla el comunicado.

Presidente de Diputados le pide a Andrónico definir si va a «jugar» a senador o candidato

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, cuestionó este martes el trabajo de su homólogo del Senado, Andrónico Rodríguez, respecto a la aprobación de créditos pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. «Lamento mucho ese accionar del presidente de la Cámara de Senadores, sabemos que estaba también de candidato, no sé al final qué papel va a jugar en esto, si va a ser presidente (del Senado) o va a ser candidato», señaló Yujra. El titular de la Cámara Alta es criticado por el oficialismo debido a sus reiteradas ausencias a las convocatorias para sesionar la aprobación de financiamientos que permitan garantizar las elecciones en el exterior. «Creo que es importante que en este momento se dé respuesta al pueblo boliviano, sobre todo en la posición que estamos algunos asambleístas y que tenemos la responsabilidad ante el pueblo boliviano de generar estos recursos y crear certidumbre para llegar a las elecciones», sostuvo el presidente de la Cámara Baja.

Estudios de intención de voto: ¿por qué varían los resultados de las encuestas si todas preguntan lo mismo?

Tres encuestas nacionales sobre la intención de voto para los comicios nacionales, difundidas entre el 1 y el 29 de junio, muestran diferencias notorias en los porcentajes alcanzados por los principales candidatos. Pese a que fueron elaboradas con muestras de tamaño similar, las tres tuvieron 2.500 entrevistas, y márgenes de error comparables, los resultados —y particularmente el nivel de voto indeciso— varían de forma significativa. La primera encuesta, elaborada por Ipsos Ciesmori para Unitel y difundida el 1 de junio, muestra un escenario de un empate técnico entre Samuel Doria Medina (18,5%) y Jorge Tuto Quiroga (17,8%),; con Andrónico Rodríguez, cuya candidatura recién despegaba, en un tercer lugar (14,2%), pero no muy alejado de los dos primeros. En ese estudio, el 10% del electorado se declaró indeciso. El 18 de junio, el diario El Deber publicó un estudio realizado por la empresa Spie Consulting, que muestra un incremento sustancial en el porcentaje de los dos primeros en la intención de voto: Doria Medina sube a 24,02% y Quiroga a 22,07%.

En el primer semestre de 2025 hubo 41 feminicidios en Bolivia, la mayoría ocurrió en La Paz

El primer semestre del 2025 concluye con el registro de 41 feminicidios en todo el país, lo que quiere decir que cada cuatro días una mujer fue victimada por su condición. La Paz es el departamento con mayor incidencia (19 casos), seguido de Santa Cruz (11), Cochabamba (seis), Oruro (tres), Potosí (uno) y Tarija (uno). El último caso investigado en La Paz es el de una mujer de 33 años (Hosiene Y.M.F), quien murió el 29 de junio luego de ser apuñalada presuntamente por su pareja (Víctor R.H.C., de su misma edad). El hecho ocurrió en una vivienda de Villa Copacabana, se produjo una discusión entre Hosiene y Víctor, al parecer por celos, y este la habría apuñalado. Tras el hecho, Carola E.J., de 39 años, y Luis A.M.CH., de 43, habrían ayudado a dejar el cuerpo de la mujer en la calle. Ante los hechos, la dueña de casa llamó a la Policía. Las tres personas están aprehendidas. Hosiene era madre de un niño de ocho años, que quedó en la orfandad. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio por el caso.

