Diputada Claros lamenta la «actitud mezquina» de los movilizados y pide al Gobierno dictar estado de excepción

La legisladora afirmó que la COB y los campesinos usan «el mismo modus operandi de Evo Morales» y que el Presidente debe dar cumplimiento a lo que establece la Constitución.

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La diputada de la Alianza Libre Lissa Claros lamentó este domingo la «actitud mezquina y soberbia» de los grupos movilizados en el país y pidió al Gobierno dictar estado de excepción para evitar más sufrimiento a los ciudadanos.

«Lamentamos esta actitud mezquina y soberbia, lo único que están buscando ahora es dar un golpe a la democracia, por supuesto que el Gobierno tiene que tener mano dura, no hay ninguna reivindicación de estos señores, sólo están chantajeando, buscando afanes enteramente políticos», sostuvo la legisladora.

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La COB y los campesinos de la Federación Túpac Katari decidieron no asistir al diálogo convocado por el Gobierno, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones que buscan la pacificación del país y llamaron a reforzar los bloqueos hasta derrocar al presidente Rodrigo Paz.

«Exhortamos al Gobierno que aplique todos los instrumentos constitucionales que están a su alcance, desde el Legislativo hemos allanado el camino para que el Gobierno pueda aplicar las acciones constitucionales», explicó Claros.

Respecto a este punto, la diputada se refirió a la eliminación de la «Ley Copa», que limitaba las acciones del Ejecutivo frente a una amenaza interna. En consecuencia, con la abrogación de esa norma, el Presidente está facultado para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado.

«Están queriendo matar Bolivia porque ahuyentan a los turistas, ahuyentan las inversiones por una minoría que perjudica a todo un país, que tiene en sufrimiento extremo a las familias, este es el mismo modus operandi que usaba el señor Evo Morales», manifestó Claros.