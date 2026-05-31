Despejaron la ruta por su cuenta: pobladores retiran un bloqueo en Yotala

Con los rostros cubiertos por barbijos, los pobladores retiraron ramas y piedras de la vía ante el cansancio por las medidas de presión.

eju.tv / Fuente: El Deber / Video: Agencia de Noticias Violeta

En la comunidad de Yotala, en el departamento de Chuquisaca, un grupo de vecinos decidió retirar por cuenta propia los objetos que bloqueaban una de las rutas de la región.

Un video difundido por un medio de comunicación chuquisaqueño muestra a pobladores levantando ramas, piedras y palos colocados sobre la carretera, con el fin de restablecer la circulación vehicular.

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Durante la acción se produjo un intercambio verbal entre quienes retiraban los obstáculos y algunas personas que respaldaban la medida de presión. «¡Muestren sus caras!», se escucha reclamar a quienes se oponían al desbloqueo, mientras que se escuchaba como respuesta: «Vayan a trabajar».

Los «desbloqueadores» arribaron al sector con barbijos y comenzaron a despejar la ruta retirando ramas, piedras y otros objetos que impedían el libre tránsito.

La reacción de los pobladores surge luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) y los sectores movilizados ratificaran la continuidad de los bloqueos y las protestas que este domingo cumplen 31 días en el país.

El reporte de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) da cuenta que Bolivia registra este domingo 94 puntos de bloqueo: Cochabamba concentra 30, La Paz 21, Potosí 16, Oruro 13, Chuquisaca 10 y Santa Cruz cuatro.