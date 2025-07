Leonardo Loza afirma que Andrónico traicionó a su región y su candidatura se desinflará

El senador evista critica la candidatura del presidente del Senado y ratifica postulación de Evo Morales.

La candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez nuevamente está en el ojo de la tormenta. Leonardo Loza, uno de los portavoces del entorno más íntimo de Evo Morales, acusa al presidente del Senado de traicionar a su región y al movimiento cocalero, así como de pactar con el gobierno de Luis Arce con el objetivo de consumar la proscripción de Evo Morales.

El conflicto en el sector cocalero se intensificó en el sector del trópico de Cochabamba en los últimos días, primero con la expulsión de Rodríguez de la Federación Mamoré Bulo Bulo, de la cual era presidente; posteriormente, con el anuncio de una prohibición para que otros frentes políticos realicen campaña en ese territorio dominado por el expresidente y, recientemente, con el anuncio de la expulsión de personas que irán como candidatos por frentes políticos diferentes a ‘EVO Pueblo’.

“Esa candidatura del señor Andrónico Rodríguez no tiene ni pies ni cabeza, no tiene orden no tiene liderazgo, tiene de candidatos a personas que no tienen ninguna trayectoria y peor aún, relacionados con hechos de narcotráfico, creo que eso es por falta de una posición política, por falta de una ideología; lamentamos que aparte de traicionar se haya involucrado con personas que tienen mucha relación con el narcotráfico”, afirmó.

La aseveración de Loza se produce a propósito de la revelación sobre la inclusión de Robin Oscar Justiniano Merubia como candidato a diputado titular por Santa Cruz en las listas de la Alianza Popular, un abogado que aparentemente tiene antecedentes por narcotráfico y nexos con el brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), uno de los grupos delincuenciales más peligrosos de Sudamérica, comprometido sobre todo con el narcotráfico, pero también con el sicariato y los raptos.

Según una publicación del periódico Correo del Sur, una revisión a los registros del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) reveló que Justiniano fue habilitado como candidato en ‘franja de seguridad’, como diputado plurinominal, pese a contar con un historial vinculado al narcotráfico. “Su trayectoria incluye investigaciones por delitos relacionados con la Ley 1008 en al menos tres ocasiones: en 2010 y 2019 en Santa Cruz, y en 2011 en Cochabamba” señala el medio capitalino.

La fractura dentro del instrumento político que lideró el país por casi dos décadas se ha vuelto irreversible. Ni Evo Morales ni Andrónico Rodríguez pertenecen ya al MAS, pero el caudillismo de Evo Morales impidió la irrupción del presidente del Senado en las lides electorales en representación del evismo lo que provocó un distanciamiento entro el mentor y su delfín, lo que abrió otro frente de batalla en el denominado bloque popular.

En ese sentido, Loza arremetió nuevamente contra Rodríguez, a quien acusó de traicionar a Morales y al bastión histórico del expresidente. “Es una postulación vacía, sin propuesta y cómplice de la traición de Luis Arce”, agregó el senador, quien evitó comentar sobre la determinación de las federaciones de cocaleros, que aseguraron que ni Rodríguez ni otros frentes podrán ingresar a esa región. “Para qué va a entrar si va a perder”, enfatizó.

La pugna entre los evistas y el presidente del Senado no es solo personal, sino ideológica y generacional. Rodríguez representa una corriente que busca renovar el liderazgo del proceso de cambio, con discursos más institucionalistas y menos confrontacionales. Morales y sus seguidores, en cambio, insisten en el papel como ‘único líder legítimo’ del exmandatario y acusan a exaliados y disidentes de actuar como operadores del ‘gobierno traidor’, de la ‘derecha vendepatria’ y del ‘imperialismo’.

Leonardo Loza, en línea con la postura de Morales, desestimó cualquier posibilidad de unidad con Rodríguez. ‘Quienes se vendieron al enemigo son traidores”, dijo, y aseguró que la candidatura del presidente del Senado ‘se desinflará’ como un globo cuando el pueblo se dé cuenta que carece de liderazgo y no es la opción que necesita el país para afrontar las necesidades urgentes como la resolución de la crisis.

Aunque Morales enfrenta impedimentos constitucionales para ser candidato presidencial por una sentencia constitucional que va contra la reelección indefinida, al parecer su estrategia apunta a forzar un escenario de polarización. Según el senador Loza, en las próximas horas se tomarán determinaciones para reanudar las movilizaciones de respaldo al exjefe nacional del MAS que obliguen al TSE a aceptar la candidatura del exmandatario.