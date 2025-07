Con impotencia, Dunn amenaza con usar la “justicia podrida” si es inhabilitado

Jaime Dunn asegura que, por el trabajo de consultores, tiene “responsabilidad solidaria” en los procesos de la Alcaldía de El Alto y que él no tiene deudas pendientes con el Estado

Edwin Condori

Fuente: eldeber.com.bo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) intentará este martes definir el futuro electoral de Jaime Dunn, quien advirtió con recurrir a todas las herramientas de la “justicia podrida” en caso de ser inhabilitado como candidato presidencial rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto.

“Si es que no sale la respuesta como tiene que ser, no nos queda que seguir con todos los recursos que esta justicia podrida tiene. Vamos a tener que usar esta justicia podrida, esta justicia manipulada y este sistema burocrático e inservible que solo sirve para perseguir. Vamos a usar las mismas herramientas de ese sistema para demostrar la verdad”, dijo Dunn en El Deber Radio.

Dunn todavía no está habilitado de manera oficial como candidato presidencial debido a una serie de obstáculos que pasó para obtener el requisito de solvencia fiscal y, en su criterio, “claramente hay una situación muy confusa y muy extraña” en este proceso electoral.

La Sala Plena del TSE tiene previsto definir la situación de Dunn con base a informes que le enviaron desde la Contraloría y la Alcaldía de El Alto.

Sin embargo, “la Alcaldía de El Alto emitió un informe con imprecisiones, lo cual hace que hay una posición que legalmente es complicada y es parte de toda esta guerra sucia, toda esta intencionalidad que este sistema burocrático tiene para impedir a los que proponemos cambio”, sostuvo.

El informe de la Alcaldía remitido al TSE detalla que Dunn tiene 14 requerimientos de pago, 14 procesos con sentencia ejecutoriada y cinco más con sentencias improbadas. Todos estos procesos están vinculados a su rol como Oficial Mayor de Finanzas entre 2000 y 2001, durante la gestión del exalcalde José Luis Paredes.

“Pero bueno, ¿un ciudadano de a pie qué puede hacer? Nada más que esperar la respuesta, no podemos hacer nada, no tenemos la posibilidad de llamar al presidente, llamar aquí o allá, cosa que nunca haríamos, pero generalmente el poder se comunica, negocia, tranza; nosotros no”, afirmó Dunn.

“No nos queda más que esperar, esa es la impotencia que tenemos los bolivianos, que tenemos que dejar hasta nuestra vida en manos de servidores públicos y de un sistema corrompido, hecho para perseguir y castigar”, continuó.

¿Tiene cuentas pendientes con el Estado?

Jaime Dunn insistió en que no tiene “absolutamente ninguna” cuenta pendiente con el Estado y que cumple con el requisito de solvencia fiscal.

Pero “más bien aparecieron 33 (casos), pudieron ser haber sido 333, ya es cuestión de hacer aparecer nomás pues. Estas cosas vienen de contratos de consultores que han hecho un trabajo y la responsabilidad que me queda a mí es solidaria, no son impuestos que debe Jaime Dunn, no son cosas que ha hecho Jaime Dunn, sino se llama responsabilidad solidaria”, aseguró.

“Había, por decirte, 50 consultores, cada uno hizo 10 informes y suman 500 informes. Entonces, desaparece un informe y se vuelve responsabilidad solidaria contra Jaime Dunn, por eso, más bien fueron 33, pudieron haber hecho desaparecer los 500 y yo tendría 500 procesos”, añadió.