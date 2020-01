Montenegro: “La presidente debe seguir, pero no el poder legislativo”

09/01/2020

La jurista Dora Montenegro en el programa radial #ElBunker dijo que era posible que el Estado pueda seguir sin el Poder Legislativo. “El Legislativo puede no estar, la presidente debe seguir, pero no el poder legislativo”, expresó.

“La presidente es la que representa al Estado a nivel nacional e internacional y el ejecutivo es el que pone en marcha todo lo que es administrativo en el país”, acotó.

Montenegro explicó que los actuales senadores y diputados finalizan su gestión el 22 de enero y por el Art. 7 y 196 de la Constitución Política del Estado (CPE) no existe la forma jurídica de que continúen en ejercicio.

Justicia a medias

En el programa a Montenegro se le consultó ¿Del 1 al 10 que calificación le pondría al sistema judicial de Bolivia? Y sin reparos respondió que 1. “Estamos en 1 y podríamos haber llegado a cero en algún momento. Puede haber mucha preparación técnica, pero cuando no hay ética, no hay probidad, no hay honestidad no hay justicia”.

“La justicia es un elemento importante para la supervivencia de una sociedad y un Estado”, reflexionó.

Montenegro, también se refirió a la manera en como son elegidas las autoridades judiciales del país. “Las elecciones judiciales fueron un error, fue político, no técnico ¿La gente cómo va saber elegir técnicamente?”, cuestionó.

“Para ser juzgador lo que se tiene que medir son los conocimientos técnicos y la probidad. Somos un pueblo cero analfabetismo, pero para elegir no somos buenos, por eso estamos donde estamos, entonces menos vamos a elegir jueces judiciales probos a través de una elección”, indicó.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker