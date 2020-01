Mujeres apuntan al servicio militar y cupos para ellas son insuficientes

No es difícil ubicarlas, se destacan entre la centena de muchachos que esperan al frente del ingreso de la Base Aérea —en la zona de Jaihuayco— para poder inscribirse al servicio militar voluntario.

Ellos tienen más probabilidades de lograr su objetivo, porque el número de cupos para los varones es mayor; mientras que, las seis jóvenes esperan una oportunidad para cumplir su sueño.

Una de ellas es Carla Cortés, quien al principio se rehusó a hablar, explica que quiere servir a la Patria, para demostrar a sus padres que el lugar de las mujeres no solo es la cocina. “Esto es un tema de equidad de género”.

Otra, de contextura mediana y mirada firme, se acerca y, sin reparos, cuenta por qué quiere hacer el servicio militar y recalca que no descansará hasta lograr su objetivo.

Mari Monasterios tiene 18 años vive en La Paz pero, al no obtener un cupo allá, se vino a Cochabamba. Ya, el año pasado, lo intentó en Tarija, pero su minoría de edad fue un obstáculo para su inscripción.

Ella sueña con ser policía, pero lo que más la motiva para reclutarse son sus padres. “Mi hermano está enfermo y no pudo ir al cuartel. Yo quiero ocupar su lugar y darle esa alegría a mi familia”, exclama con la voz entrecortada.

Junto a Mari y Carla hay otras cuatro muchachas que esperan por un cupo, no obstante, según información de la Región Militar VII de Cochabamba, los 18 cupos para mujeres asignados a Cochabamba, en la presente gestión, ya está cubiertos.

Cabe recordar que este lunes se inició el proceso de Reclutamiento al Servicio Militar – Primer Escalón 2020 en 150 centros militares de las Fuerzas Armadas a nivel nacional, para jóvenes y señoritas comprendidos entre 18 a 22 años.

Este es el tercer año, en cumplimiento a la ley 954, en el que pueden inscribirse mujeres en nueve centros de reclutamiento de diferentes departamentos.

La presente gestión, las Fuerzas Armadas dispuso 20.984 plazas, de las cuales 108 son para damas, distribuidas en el Ejército, la Fuerza Aérea Boliviana y la Armada Boliviana.

En Cochabamba, el Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea (GADA) 92, es el único recinto habilitado para recibir mujeres.

Opiniones

Eliodora Soliz Condori

(18 años) Cochabamba

Tengo interés de aprender cómo es la vida militar. Hasta hace poco, solo podían entrar los hombres, pero las mujeres también podemos vivir esta experiencia.

Mis padres apoyan mi decisión, saben que es importante para mi. Quiero tener mi título de servicio militar.

Jessica Chino Rojas

(18 años) Oruro

Mis padres me motivaron para que me presente y conozca cómo es el servicio militar. Elegí presentarme en Cochabamba por el clima y porque me gusta la fuerza aérea, los aviones, la artillería y la educación que se imparte.

La educación es importante para formar nuestro carácter.

Joselín Vargas Rocha

(18 años) Cochabamba

Es uno de mis sueños. Desde niña he querido entrar al servicio militar. Mi hermano hizo primero, y ahora me toca a mi. A pesar de que soy la única hija mujer, mis padres están de acuerdo con mi inscripción. Estoy segura que lograré mi objetivo.

Fuente: OPINIÓN / Analiz Justiniano