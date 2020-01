Orellana deja Bolívar; Adrián recibió llamado académico

jueves, 02 de enero de 2020 · 00:00

La salida de Juan José Orellana de Bolívar está prácticamente sellada. El representante del jugador, Rodrigo Osorio, confirmó que el futbolista analiza propuestas de tres clubes del país. En tanto se informó que Sergio Adrián recibió un llamado de la directiva celeste.

“Estamos analizando opciones. Chavito tiene que tener continuidad. Lo más seguro es que deje Bolívar”, aseguró Osorio sobre la situación del joven futbolista boliviano.

Según Osorio, el jugador tiene ofertas de Always, de un club de Potosí y otro de Cochabamba.

Mientras tanto, Sergio Adrián, jugador del cuadro millonario, contó ayer que recibió el llamado de dirigentes de la Academia que mostraron interés en contar con sus servicios.

“Me llamaron. Había interés. Si se da, me encantaría jugar en Bolívar, pero si no es posible, me quedaré en Always, donde estoy a gusto”, dijo el jugador que renovó por dos años con el CAR.