Pumari: «Mi familia me hace pisar suelo»

Santa Cruz.- El candidato a la vicepresidencia, Marco Antonio Pumari, dijo que ante la oportunidad que Dios le está dando para poder ser candidato, tratará de estar a la altura de la coyuntura. Pumari dejó en claro que si se le da la oportunidad, se dedicará a trabajar por el país.

El líder cívico, indicó que su familia siempre lo apoyó en todo momento.»Siempre he dicho, mi familia me hace pisar el suelo, abajo se come más rico, y siempre estaremos abajo», dijo Pumari.

