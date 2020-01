San José pierde a cuatro de sus pilares

Gutiérrez, Barrera y los hermanos Torrico se despidieron del santo lamentando el “menosprecio” de la empresa administradora del club. El Gobernador no logró convencerlos que se queden

San José sigue desmantelándose. Los habituales titulares Didí y Jair Torrico, Helmut Gutiérrez y el argentino Marcos Barrera decidieron poner fin a su ciclo por el “menosprecio” que recibieron de la empresa administradora del club y la pasividad de la dirigencia.

De los cuatro jugadores, Gutiérrez adelantó que su futuro se encuentra en Santa Cruz, en Blooming. Los hermanos Torrico decidieron separarse; Jair retomará la propuesta de Always Ready y Didí puede jugar en Cochabamba, según adelantaron.

Barrera estudia ofertas y activará su demanda para declararse jugador libre por los cuatro meses y medio que le adeuda el club.

Los referentes del santo apuntaron a la actitud del responsable de la empresa paceña que administra el club, José María Cuéllar, durante la práctica del sábado y que fue el detonante para la salida anticipada.

“No sabe tratar al jugador, no sabe dialogar, ayer (sábado) vino y no nos saludó, respetamos su forma de ser, pero no la compartimos”, sostuvo Didí que estuvo cerca de llorar.

El gobernador de Oruro, Zenón Pizarro, se hizo presente en la práctica matinal del santo, pero vanos fueron sus pedidos por tratar de convencer a los jugadores que ya tomaron su decisión. La autoridad pedirá una reunión con el presidente Marcelo Flores Montaño y los socios por la crisis en el santo.