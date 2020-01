Santa Cruz: Juez conmina a padres de menor con anemia que permitan transfusión de sangre pese a que su religión no se los permite

El paciente tiene nueve meses de edad. Tiene labio leporino y necesita ser operado. Está en la Caja Petrolera de la capital cruceña

Los padres de un pequeño con un cuadro grave de desnutrición y de anemia se negaron a que los médicos le hagan una transfusión de sangre. Ellos argumentaron que su religión no permitía esta acción y por ello decidieron, a pesar del delicado estado de salud del menor, sacarlo del centro en el que estaba.

La situación fue reportada y la Defensoría de la Niñez tomó conocimiento del caso llevándolo hasta el Juzgado Primero que resolvió que el niño debe recibir el tratamiento a pesar de la posición de los progenitores.

La jueza, en su resolución, no solo ordenó se ejecute la transfusión si no que conminaba a los padres a suspenderles su derecho de paternidad en caso de que se mantenga la posición radical de no permitir que su hijo reciba la sangre que necesita.

«Tenían que operarlo y al no poder recibir los medicamentos por el labio leporino que tiene, presentó una desnutrición severa», informó la Defensoría que el pasado sábado fue sorprendida con la noticia de que los padres del pequeño, de solo nueve meses de edad, decidieron sacarlo de la Caja Petrolera en donde estaba siendo atendido.

Después de una visita a su domicilio y con la explicación de la resolución emitida por el Juzgado, los progenitores decidieron retomar la internación. Hasta este lunes no se había dado la confirmación de si el paciente recibió o no la transfusión.

La Defensoría aclaró que se está haciendo el seguimiento necesario y que se conminará a los padres a cumplir con lo emitido por el Juzgado.