Kevin Miranda

Sopa de murciélago, la comida china vinculada al coronavirus | Pixabay

China.- En las últimas horas se informó sobre el coronavirus, un virus respiratorio que tiene un componente del ácido rigunocleíco, que es una mutación, en el 2004.

Por ello y de acuerdo según estudios los murciélagos y serpientes podrían ser fuente de coronavirus.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En china hay una comida muy peculiar y consta de una sopa de murciélago, así como lo lees, una sopa de murciélago y por ello es vinculada al coronavirus.

Un artículo de la revista Science China Life Scienses sugiere que el nuevo coronavirus 2019-nCoV, surgido en el país asiático, pudo tener su origen en murciélagos o serpientes.

Esta teoría se basa en un análisis genético aplicado al genoma del virus, el cual fue liberado tras el brote por las autoridades sanitarias de China, donde hasta el momento se han confirmado 571 casos, de los cuales al menos 17 pacientes murieron.

El estudio, publicado el pasado martes en la revista mencionada, patrocinado por la Academia China de Ciencias de Beijing, se dio a la tarea de analizar las posibles relaciones entre el nuevo coronavirus y otros virus.

People just discovering bat soup when I’ve moved onto fruit bat pie for dessert

#NationalPieDay pic.twitter.com/ie21C1AeHa

— Boris & Natasha (@VeryFakeNoose) January 23, 2020