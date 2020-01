Tensemos bien la cuerda, por un gobierno de transición incuestionable

Ciro Añez Núñez

En estos momentos históricos, tensemos bien la cuerda para caminar con pasos firmes, no rompamos la cuerda ni la dañemos. ¿Qué la presidente candidatee?, muchos dirán que nada la impide. Lo más cuestionable de hacerlo es que olvida que el cargo que asumió tiene un principal propósito y la “garantía” para que existan unas elecciones verdaderamente libres y sin intromisiones que impliquen competencia desleal y abuso de poder, consiste en entender que la esencia de su actual cargo es circunstancial (art. 169-I de la Constitución), no es para aferrarse al poder.

Todos quienes abogamos con convicción sumando fuerzas por un buen gobierno de transición, el cual pase a la historia como incuestionable y de muy buena imagen tanto nacional como internacional, es posible lograrlo siendo consistentes y consecuentes con los fundamentos y los principios democráticos. No se debe repetir la misma conducta perversa del anterior régimen de gobierno donde todo era abuso de poder, por lo pernicioso y nocivo que esto representa, dado que todo candidato oficial goza de enorme ventaja competitiva frente a los demás candidatos por cuanto tiene a su merced toda una maquinaria publicitaria, estatal, entre otras, resultando ser totalmente discriminatoria y vulneratoria de derechos y garantías constitucionales.

No distorsionemos las cosas, esto no es cuestión de machismo o feminismo, tampoco retornemos a las ideas populistas, no la promovamos ni las alentemos.

