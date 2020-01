Un Sub-20 en el Apertura y un Sub-19 en el Clausura

viernes, 17 de enero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El Consejo de la División Profesional también aprobó la inclusión de jugadores Sub-20 y Sub-19 en los dos torneos del año. En el certamen Apertura será obligatoria la inclusión de un jugador de Sub-20 por 45 minutos, mientras que en el segundo torneo será un futbolista de 19 años.

Ocho clubes votaron por esta decisión, mientras que seis, Bolívar, Aurora, Oriente, Nacional Potosí, Always Ready y Wilstermann votaron porque todo el año se juegue con un Sub-20.

La comisión técnica reprogramará los encuentros correspondientes a la primera y tercera fecha de San José de Oruro, debido a su participación en la Fase 1 de la Copa Libertadores de América.

Durante la reunión, se presentó también el presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros, Víctor Chambi, quien solicitó el incremento de los montos que perciben sus afiliados de acuerdo con el compromiso de los propios clubes.

Por ejemplo, un árbitro FIFA cobraba 2.450 bolivianos hasta el año pasado, ahora se pretende que el incremento llegue a 3.500. En el caso de los jueces de línea, el monto que percibían llegaba a 2.100 bolivianos y ahora piden 2.800.

Varios clubes mencionaron que se vieron perjudicados con los arbitrajes durante todo 2019 y que no estaban de acuerdo con la suma requerida por los jueces. Al final, se conformó una comisión integrada por los dirigentes Ronald Crespo de The Strongest y Marcelo Ortiz de Always Ready, quienes serán los encargados de dialogar con los representantes de los árbitros para llegar a un acuerdo en ese tema y en el seguro de vida que fue solicitado.

