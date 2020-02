Adicciones, miedo a la muerte y depresión: Joaquín Sabina, a mitad de camino entre el infierno y el cielo

En 2017, el hombre del bombín habló sobre sus “problemas” sobre el escenario durante una visita al programa televisivo El Hormiguero. Apelando a esa crudeza tan sabinera, recordó que dio “gatillazos en la época de la mala vida”, llegando a cantar en pésimas condiciones; cuanto menos, “sin dormir”. Hizo entonces un reconocimiento -casi obligatorio- a sus seguidores: “El público es santo, y no me ha tirado al pillón cuando me lo merecía”, admitió.