Adriana Salvatierra: «No me arrepiento de haber renunciado»

La senadora por el MAS, Adriana Salvatierra, dijo en una entrevista para el programa No Mentirás, que no se arrepiente de haber renunciado a la Presidencia del Senado, ya que no habia condiciones de seguridad para asumirla.

«No me arrepiento de haber renunciado», señaló Salvatierra.



