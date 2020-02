Bejarano: Volveré en menos de tres meses

miércoles, 05 de febrero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete/ La Paz

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Diego Bejarano quiere sorprender y demostrar que puede supera su lesión en menos de tres meses. “Depende de mí”, dice el lateral derecho de Bolívar que irá en doble turno a la cámara hiperbárica.

“Esperemos que sea mucho menos, obviamente ya eso depende de mí, de la recuperación que yo haga, la verdad que voy a poner todo de mi parte para que sea menos tiempo, quiero jugar, quiero estar ahí con los compañeros y esperemos que sea lo más rápido posible”, dijo Bejarano a Página Siete.

El futbolista fue operado el 22 de enero después de una lesión en la inserción del tendón de Aquiles.

El lunes, Bejarano se presentó en Tembladerani. Ayer observó la práctica de sus compañeros y hoy comenzará su trabajo post operatorio para acortar el tiempo en el que volvería a las canchas. “Ahora hay que tratar de que me saquen los puntos lo más rápido posible, desde ahora voy a empezar a hacer cámara hiperbárica en doble turno, creo que toda esta semana, para que se regenere más rápido el tejido y para que puedan sacarme los puntos lo más rápido y una vez que me saquen los puntos empezar a fortalecer el tendón”, agregó el lateral.

De acortar el tiempo previsto y estar al 100%, Bejarano podría retornar para el 12 de abril, cuando la Academia enfrente a Municipal Vinto en el inicio de la segunda ronda del torneo Apertura.

Si el técnico Claudio Vivas lo toma en cuenta, luego de los tres meses, el jugador podría aparecer para el penúltimo partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, frente a Palmeiras, el 22 de abril.

“No guardo rencor (al Tigre), quisieron dañarme”

Luego de que el Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) le dio la razón en su disputa con The Strongest, Bejarano lamentó que “quisieron dañarme, pero gracias a Dios después de dos años, casi tres, sale y la verdad que estoy feliz y contento y que me hayan dado la razón a mí”.

El lateral derecho de la Academia reconoció que no guarda rencor a la dirigencia de The Strongest que intentó sancionar al futbolista a través del (TJD) pidiendo en su momento la suspensión del futbolista.

“Yo nunca tuve rencor de nada, obviamente me molestó el momento, por como se dio todo, por todo lo que se habló de mí, pero bueno la verdad que Bolívar me apoyó bastante, los abogados se portaron de excelente manera y gracias a Fabol obviamente me ayudaron”, dijo el lateral de la Academia.

Bejarano dio por cerrado el caso y pidió que “no haya nada más en el futuro”.

Fuente: paginasiete.bo