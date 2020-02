Bolívar gana en Santa Cruz y alcanza a Always Ready en la cima

jueves, 27 de febrero de 2020 · 17:07

Bolívar logró romper su racha negativa en Santa Cruz, este jueves logró una importante victoria en el estadio Ramón Aguilera ante Real Santa Cruz por 4-2, resultado que le permite igualar la línea de Always Ready en la cima de la tabla, pero con menos goles que el plantel alteño. Ambos continuarán en la primera posición si es que Royal Pari no suma en su visita a The Strongest de esta noche.

Dos tiempos muy diferentes para el cuadro celeste, en la primera etapa no generó muchas jugadas de peligro, mientras que en el segundo tiempo con el ingreso de Víctor Ábrego ganó claridad y pudo sacar la ventaja necesaria para sacar los tres puntos.

El primer tanto del partido llegó en el minuto 35, un tiro libre ejecutado a la perfección de Emiliano Vecchio es cabeceado en el área grande por Adrian Jusino para batir a Junior Peña a los 35’.

Siete minutos más tarde llegó el empate de los cruceños, en una jugada sin mucho peligro, Fernando Rodríguez encontró el espacio para rematar desde fuera del área y otra vez como en el clásico el balón se resbaló de las manos de Guillermo Viscarra a los 42’. Con el empate a un tanto ambos planteles se fueron al descanso.

En la segunda etapa el ingreso de Ábrego cambió la cara de Bolívar y le dio otra cara en la ofensiva, en el minuto 54 llegó el tanto que desequilibró el marcador, el recién ingresado hizo una pared con Leonardo Vaca y este desde el ingreso del área remató lejos del alcance de Peña.

Cuando se jugaba la hora de juego, llegó el tercer tanto de los celestes. Jusino robó un balón en su área e inició el contraataque, Ábrego recibió el balón y habilitó a Vaca que con velocidad abrió la defensa y vio llegar al defensor yungueño que sólo tuvo que empujar el balón para marcar su segundo tanto de la tarde.

El equipo de Claudio Vivas cedió el balón a los cruceños para buscar opciones con su transición rápida y es así como llegó el cuarto tanto, un balón largo encontró a la defesa cruceña adelantada al igual que a su portero y Ábrego desde larga distancia ensayó un remate que se metió al lado del palo izquierdo a los 67’.

El segundo tanto de los cruceños llegó en el minuto 78, Lucas Gómez aprovechó una serie de rebotes que lo dejaron sólo para definir sin oposición de la defensa de Bolívar.

Los últimos minutos el cuadro cruceño se volcó al ataque para acercarse en el marcador pero no pudo marcar pese a que generó jugadas ofensivas.

