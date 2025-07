“La plataforma del registro biométrico está llegando al tope y se deteriora más”, alerta el director del Serecí

David Dávila director nacional del Serecí atiende a EL DEBER. La institución termina su tarea entregando las listas del Padrón Electoral Biométrico, pero alerta que la plataforma del registro es arcaica y urge equipos modernos.

Yolanda Mamani Cayo

Fuente: El Deber

La plataforma tecnológica que hace posible el registro biométrico de nuevos electores tiene 16 años de antigüedad y está a punto de llenar su capacidad de almacenamiento de datos, informó a EL DEBER el director del Servicio de Registro Cívico (Serecí), David Dávila. La autoridad demanda el cambio urgente de equipos, incluso antes de las elecciones subnacionales de 2026.

¿Cómo se encuentra la plataforma que alberga el sistema para el registro biométrico?

Las estaciones de registro biométrico datan de 2009 y a la fecha, la tecnología de esa época ya no se utiliza, salvo la plataforma que tenemos y que deteriora cada vez más, y como no tenemos otra forma de registrar a las personas, no podemos abarcar a la totalidad del registro que es biométrico.

¿Es necesario cambiar los equipos?

Sería ideal que para las próximas elecciones (subnacionales) se pueda contar con nuevos equipos porque vemos con preocupación esta situación ya que como cualquier dispositivo tiene un límite. La plataforma puede albergar unos 15 millones de registros aproximadamente, eso significa 150 millones de huellas (dactilares). En este momento la plataforma tiene unas 85 millones de huellas, estamos llegando al tope. Se han reducido los dispositivos y la plataforma biométrica que tenía 250 servidores con el tiempo se han ido arruinando, al momento solo funcionan 160 servidores.

¿Y no se pueden actualizar estos equipos?

Nuestros equipos tienen un software biométrico específico para ese modelo de computadora. Cuando hemos intentado actualizar su hardware, por ejemplo, aumentando la memoria, el software deja de funcionar porque está intrínsecamente asociado al hardware que utiliza. Incluso hemos hecho solicitudes a la empresa que ha fabricado (NEC Corporation), y la empresa nos ha dicho que ‘nosotros ya no fabricamos ese producto, ni damos soporte, por lo tanto, si ustedes quieren cambiar, tienen que comprar nuevos equipos’.

¿Entonces, ¿la única solución es comprar una nueva plataforma?

En un inicio se quería cambiar la plataforma biométrica en su parte nuclear, todos los algoritmos de identificación y verificación que costaban 30 millones de bolivianos, pero vemos que hay que cambiar todo, desde el registro, estaciones hasta la parte de la base de datos porque es mucho esfuerzo mantenerlos además que las nuevas tecnologías ya no funcionan con las anteriores. La forma de registro sería similar pero con una plataforma más moderna.

Hemos hecho un cálculo de cuánto costaría cambiar toda la plataforma y tenemos una estimación inicial unos 56 millones de dólares, recursos que hoy no tenemos. Se han iniciado cuatro procesos de adquisición y no han cumplido su curso.

¿Y no existe otra forma de registrar a la ciudadanía?

No. No existe otra forma de hacer el ingreso de registros en la plataforma biométrica y es una preocupación que está latente en el Sereci.

Si se cambia, ¿qué pasará con los registros actuales?

Hay que llevar todos los registros a la nueva plataforma donde se va a procesar nuevamente. No podemos dejar de lado nuestros datos históricos con los que se han llevado tantos procesos electorales.

¿Qué función cumple el Serecí?

El Serecí administra dos aspectos fundamentales de la ciudadanía: los hechos vitales que son los nacimientos, matrimonios, defunciones, uniones libres, es decir, todos los hechos vitales, civiles de las personas y también tiene la función de elaborar el registro electoral para conformar el Padrón Electoral.

El Registro Civil es la entidad que mantiene la información de las personas que han nacido, es decir, los datos del Registro Civil se actualizan todos los días. Y cuando hay un fallecimiento se registra el deceso sobre los datos ya existentes del Registro Civil y con eso se actualiza la información a diario.

Entonces, ¿el Serecí sabe si todos los mayores de 18 años se inscribieron en el Padrón?

Sí. Tenemos a nivel del Registro Civil en comparación con los datos del Padrón Electoral, una cantidad de ciudadanos que deberían estar inscritos pero que a la fecha no se han inscrito. Esas personas, forman un subregistro electoral que hasta la última revisión bordean los 700.000 ciudadanos que están fuera del Padrón Electoral. Nuestro propósito era cubrir estos 700.000 ciudadanos, pero hemos llegado a cubrir unos 300 mil, no hemos llegado ni al 50%, y quedaría como unas 400 mil personas pendientes.

¿A cuánto asciende los datos totales de este Padrón?

Los registros totales de la información que se mantiene del Padrón Electoral, llegan a los 8.736.000 inscritos donde están habilitados, fallecidos, inhabilitados y una categoría pequeña de no habilitados.

Desde la concepción del Padrón Electoral Biométrico, que fue en 2009, se mantienen los datos de todos los registros, del 100 %. Cuando una persona fallece, ya sea que haya muerto al día siguiente de haberse empadronado, se incorpora para la siguiente etapa en la lista de depurados.

