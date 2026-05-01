Comité Multisectorial rechaza paro: «El 1° de mayo ha sido secuestrado por dirigentes que no representan a los bolivianos»

La organización que aglutina a diversos sectores -gremialistas, cuentapropistas, productores, artesanos, transportistas y otros-, ha salido al frente para rechazar de manera contundente el paro indefinido y los bloqueos determinados por la Central Obrera Boliviana (COB) en el denominado cabildo de El Alto, realizado este viernes primero de mayo.

«Nosotros no vivimos del conflicto vivimos del trabajo», afirmó el ejecutivo nacional de los gremialistas de Bolivia y vocero del Comité Multisectorial, César Gonzales, y llamó a los cuentapropistas, que son más del 80 por ciento de la masa laboral, y a todos los que trabajan mas de 12 horas al día a rechazar el paro instigado por una cúpula dirigencial que genera conflictos para darse vigencia y subsistir con sus privilegios, enfatizó.

eju.tv / Video: Bolivia Tv

El vocero del Comité Multisectorial plantea la necesidad de un nuevo modelo económico basado en cuatro pilares: familia, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica para producir y acceso a la tecnología para mejorar los emprendimientos que dependen del esfuerzo propio y no del Estado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El cabildo de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó activar un paro indefinido movilizado desde este sábado 2 de mayo hasta que el Gobierno atienda sus demandas, que principalmente son de orden salarial, pese a que ya recibieron un importante ajuste de salarios este año (20%) y ahora pretenden un nuevo aumento, lo cual ha generado alarma y preocupación en varios sectores, como microempresarios y el empresariado privado, que expresaron su rechazo a esta demanda de la COB.

El sector privado, pequeño, mediano y grande, rechaza la exigencia de las organizaciones alineadas a la COB debido a los efectos que podría generar en la sostenibilidad de las fuentes de trabajo, dado que un aumento del 20% ya fue aprobado en enero de este año y no habría posibilidades de otro, en la actual crisis económica atribuida a decisiones equivocadas de los anteriores gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce (MAS).

Desde el Ejecutivo, el vocero de la Presidencia del Estado, José Luis Gálvez, insistió que la posición del gobierno del presidente Rodrigo Paz es de buscar el diálogo con los diferentes sectores para lograr consensos que permitan construir acuerdos que beneficien al país. “Nosotros volvemos a reiterar la invitación al diálogo, a la construcción conjunta de soluciones, esa es la respuesta clara y concreta del Gobierno nacional”, afirmó.