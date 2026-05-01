Vocero presidencial cuestiona pedidos de renuncia: “No es correcto, raya en la conspiración”

Uno de los dirigentes que demandó la dimisión del mandatario fue el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo.

eju.tv /Fuente:ABI

El vocero oficial de la Presidencia del Estado, José Luis Gálvez, cuestionó este viernes que un dirigente pida la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio del proceso de reconstrucción y cambios que impulsa el Gobierno en favor del país.

“Lamentamos profundamente la falta de vocación democrática de aquellos que se atreven a pedir la renuncia de autoridades electas constitucionalmente, eso no es correcto, eso raya en la conspiración, no es lo que el pueblo boliviano espera, no es la manera de guiar”, afirmó.

Uno de los dirigentes que demandó la dimisión del mandatario fue el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, durante su discurso, tras las conclusiones del cabildo desarrollado en El Alto.

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No obstante, el vocero presidencial afirmó que el ejecutivo de la COB y otros que siguen esa misma línea están tomando un camino equivocado, que implica un retroceso al pasado.

“La respuesta es que no vamos a ceder en nuestro propósito de cambiar el país porque los bolivianos merecemos una mejor vida”, indicó.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno continuará trabajando para salir de la crisis que persiste en el país, la cual —según dijo— también afecta a los gobiernos subnacionales, como resultado de 20 de destrucción del Estado y de las empresas públicas.

“Hemos heredado un problema de años y el pueblo boliviano se ha expresado para decir que esto sea distinto. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con toda la fuerza, obedeciendo al pueblo boliviano”, añadió.

Recordó que entre las acciones previstas para las próximas semanas se encuentran la presentación de leyes de inversiones, hidrocarburos y minería, como parte del proceso de transformación del país.