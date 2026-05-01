Critican mitin de la COB en El Alto

Dirigente gremial considera que el paro indefinido determinado es una medida política, por lo que no lo apoyan

eju.tv /Fuente: El Deber

El cabildo llevado a cabo por la Central Obrera Boliviana (COB) en la ciudad de El Alto este 1 de mayo fue un acto político que no logró reunir a todos los sectores esperados y tampoco fue tan masiva como se esperaba. Esa es la evaluación que hacen algunos dirigentes sindicales que, además, han expresado su rechazo al paro indefinido movilizado, determinado en dicho mitin.

La COB esperaba reunir a miles de trabajadores en su cabildo; sin embargo, a través de imágenes aéreas del mitin divulgadas por redes sociales se pudo observar que la avenida Panamericana no estaba completamente llena de participantes.

Pedro Quispe, dirigente del transporte pesado, en declaraciones a un medio televisivo expresó su rechazo al paro indefinido y aseguró que su sector no lo acatará porque ya se encuentra golpeado por la crisis. Otros dirigentes del sector también se pronunciaron sobre el mitin cobista y lo calificaron de político.

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César Gonzales, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, criticó duramente a la COB. «El paro indefinido no es una medida en defensa del trabajador, es una medida de presión de una cúpula que necesita conflicto para seguir existiendo», dijo Gonzales a través de un video difundido en redes sociales.

«Mientras unos producen, otros organizan bloqueos. Desde Cochabamba rechazamos el bloqueo anunciado por la COB. Es importante llamar a la reflexión a gremiales cuentapropistas a pronunciarse y rechazar el retraso al que siempre nos han llevado con este tipo de medidas», dijo Gonzales.

Dijo que su sector representa el 85% de trabajadores en el país, que no cuentan con seguro social, sueldo fijo ni otros beneficios, pero «somos los que hacemos girar la economía con nuestras propias manos, nuestro esfuerzo y nuestros riesgos».

Para Gonzales, el paro indefinido movilizado determinado por la COB es político, «no es una medida en defensa del trabajador, sino una medida de presión de una cúpula que necesita conflicto para seguir existiendo. El problema es la dirigencia (de la COB), que se ha convertido en élite, negocia poder y presiona gobierno, sin importarle el hambre del pueblo», remarcó. «Mientras ellos hacen política, millones se quedan sin comer. (…) Hay una minoría que quiere imponer su agenda sobre una mayoría que trabaja. Eso es abuso político», añadió.

Finalmente, el dirigente de los trabajadores gremiales planteó un nuevo modelo económico basado en cuatro pilares: familia, tecnología, seguridad y propiedad privada. «Bolivia no se levanta con paros, Bolivia se levanta trabajando», concluyó.

Este viernes, la COB declaró una huelga indefinida para forzar al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, a atender una serie de demandas, incluido un aumento salarial del 20 %, y advirtió que si el Ejecutivo no atiende sus reclamos, deberá «renunciar».

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, pronunció un amplio discurso con críticas al Gobierno de Paz. Al cerrar el mitin, pidió que los participantes aprueben por aclamación la realización del «paro general indefinido movilizado hasta» lograr «que el Gobierno, de manera inmediata, atienda los pedidos» de estos sectores, o de lo contrario, «agarre sus maletas y tenga que renunciar».

Otras resoluciones aprobadas son el recorte de sueldos para altos mandos estatales y el «rechazo a la privatización» de empresas estatales, entre otras.

Mientras tanto, el presidente Rodrigo Paz cuestionó que se pida un aumento salarial del 20 % cuando la economía del país está «quebrada», en un encuentro con algunos sindicatos en la región central de Cochabamba.