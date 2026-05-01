Insólito: un equipo de la Premier League contrató a un luchador de MMA para utilizar sus “técnicas” en los córners

Por pedido del entrenador Fabian Hurzeler, el Brighton incorporó al peleador Christian Eckerlin para ayudar a los jugadores a ser más combativos

eju.tv /Fuente: Infobae

El Brighton quedó en el centro de la escena en la Premier League al contratar a un luchador de artes marciales mixtas para potenciar sus jugadas a balón parado. El equipo británico, dirigido por Fabian Hurzeler, sumó a sus entrenamientos al alemán Christian Eckerlin, ex futbolista convertido en peleador profesional, como respuesta al desafío de mejorar su desempeño defensivo y ofensivo ante rivales físicamente superiores, especialmente de cara al crucial partido contra Newcastle United.

Aunque el Brighton se ubica actualmente en la sexta posición de la Premier League, con opciones de alcanzar la Europa League o incluso la Champions League en la recta final de la temporada, el equipo enfrenta un reto persistente: recibió 13 goles en jugadas de pelota quieta, lo que representa un tercio de sus tantos encajados hasta el momento. Al mismo tiempo, solo cuatro equipos han convertido menos goles que los trece logrados por las Gaviotas mediante este tipo de acciones.

Ante la inminente visita al Newcastle, uno de los equipos con más altura y que se ubica entre los que más goles marcan a balón parado, Hurzeler explicó en conferencia de prensa: “No siempre quiero que se nos conozca como un club agradable. En ciertos momentos hay que ser bastante resistente en los duelos personales. Lo trajimos porque hablamos mucho sobre jugadas a balón parado, bloqueos y las nuevas tendencias de la Premier League. Por lo tanto, intentamos adaptarnos también a ellas”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La decisión de incorporar a Eckerlin se produjo a principios de la temporada, tras identificar la necesidad de adaptarse a las tendencias recientes de la liga, donde la capacidad de bloquear en los saques de esquina se transformó en una ventaja competitiva. El mediocampista Jack Hinshelwood confirmó la llegada del luchador de MMA al cuerpo técnico hace algunos días, una medida que buscó elevar la solidez de los jugadores de cara a los duelos individuales y ayudarlos a “bloquear mejor los saques de esquina”.

Existen diferentes maneras de ser resistente, de usar un bloqueo, diferentes técnicas para ganar duelos individuales, especialmente en jugadas a balón parado”, argumentó Fabian Hurzeler, entrenador del Brighton que tiene 33 años.

Respecto a las características que le podría brindar el peleador de artes marciales mixtas, destacó: “Un luchador de MMA siempre se enfrenta en duelos individuales. Siempre necesita encontrar la manera de vencer a su oponente. Intentamos inspirarnos en otros deportes y esta fue una de las ideas que utilizamos. Si se queda grabada en la mente del jugador, siempre es algo positivo”.

A esto, agregó: “Eso es a lo que nos enfrentamos contra el Newcastle. Puede que no seamos un equipo muy físico, pero siempre hay maneras de defender y atacar en duelos individuales a balón parado, y por eso intentamos utilizar también técnicas de las MMA”.

La influencia de Christian Eckerlin destaca por su experiencia tanto en el fútbol como en las artes marciales mixtas. Antes de iniciar su carrera en el octágono —suma 14 victorias desde su debut triunfal en 2009 y es figura ascendente en la división wélter alemana—, el alemán enfrentó a figuras como Mats Hummels y Bastian Schweinsteiger durante su etapa como futbolista. La contratación responde a la búsqueda declarada por Hurzeler de “ideas innovadoras fuera del fútbol convencional” para fortalecer al plantel ante competidores que superan claramente en talla.

El partido contra el Newcastle United, dirigido por Eddie Howe, será una prueba decisiva de este enfoque. La plantilla rival cuenta con referencias físicas como Dan Burn y Nick Woltemade, ambos de 1,98 metros de altura, además de la pareja defensiva Sven Botman y Malick Thiaw, de 1,93 metros.

Estos jugadores son determinantes en las acciones fijas, un aspecto en el que el Brighton reconoció un claro déficit. “Como club, no somos conocidos por ser tan dominantes en las jugadas de pelota parada”, admitió Hurzeler.

El entrenador insistió en la importancia de encontrar caminos alternativos más allá de las incorporaciones convencionales: “Nunca nos hemos caracterizado por fichar únicamente para jugadas a balón parado, por lo que necesitamos encontrar formas de ser innovadores. Necesitamos encontrar maneras de que no nos derroten tan fácilmente contra equipos más altos”.

En el ámbito deportivo inmediato, la estadística favorece al Brighton: el equipo viene de cinco encuentros sin derrotas, incluida una victoria ante el Chelsea que puso fin al breve ciclo de Liam Rosenior. En contraste, el Newcastle llega tras perder cuatro partidos consecutivos y sumar solo tres puntos de los últimos doce. Con 50 unidades, las Gaviotas están obligadas a ganar para mantener la sexta ubicación.