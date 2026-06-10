Gobierno a Morales: «Si de verdad quiere el bien de los bolivianos, pacifique el país y preséntese ante las autoridades»

Gobierno denunció que el expresidente Morales está tras los bloqueos con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza

eju.tv /Video: Bolivia Tv

“Más temprano que tarde”, Evo Morales deberá comparecer ante los tribunales. Si es sincera su preocupación por la población, debiera pacificar Bolivia y acudir a los estrados judiciales, donde se le “garantiza un juicio justo”, aseguró el vocero presidencial, José Luis Gálvez, al ser consultado sobre el desafío lanzado por Morales al presidente Rodrigo Paz.

“Hay que mirar el desafío de donde viene; es una persona que tiene que rendirle cuentas a la justicia y más temprano que tarde tendrá que hacerlo. Más bien, si de verdad tiene compromiso con el pueblo y si de verdad quiere el bien de los bolivianos, pacifique el país y preséntese ante las autoridades, que se le garantiza un juicio justo”, respondió el portavoz en una entrevista con Bolivia Tv.

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Durante una reunión con sus bases, el líder cocalero había respondido previamente a la exigencia del presidente Paz de que deje de dañar a la población con las medidas de presión. “El presidente dijo en una conferencia: ‘si es machito, que venga Evo a La Paz’. Si me da garantías, voy allá; si no, si es machito, que venga él a Lauca Ñ para hablar de temas sociales. Que venga y no solamente vamos a hablar de reivindicaciones, vamos a enseñarle cómo se gobierna”, desafió Morales.

Gálvez evitó responder directamente a esa provocación y recordó que quien permanece en un “autoexilio” desde noviembre de 2024 en el Chapare traicionó la confianza de la ciudadanía.

“No le cumplió al pueblo boliviano. Además de perder la elección y de que sus ideas ya fueron desdeñadas a partir del voto —lo que significa que no ganó los comicios—, ahora insiste en imponer sus ideas y su poder por la fuerza”, cuestionó el vocero.

Morales exige abiertamente la renuncia del presidente Paz y la convocatoria a elecciones generales en un plazo de 90 días, una postura que replican los dirigentes cocaleros que arribaron a la urbe de El Alto. El bloqueo de caminos protagonizado por los sectores evistas, en alianza con organizaciones campesinas, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y maestros rurales, cumple este miércoles 41 días flagelando la economía de la gran mayoría de la población.