Dolor por la partida de Yerko Guevara: Autoridades, colegas e instituciones lamentan su fallecimiento

Guevara fue un periodista multifacético; sin embargo, le apasionaban la economía y política. Su fallecimiento se registró cerca de las 18:15 de este martes en una clínica de Santa Cruz.

Fuente: Unitel

La muerte del periodista Yerko Guevara generó diferentes condolencias de autoridades, colegas, instituciones y organizaciones que destacaron su trayectoria profesional, su calidad humana y su compromiso con el periodismo.

Su fallecimiento se registró cerca de las 18:15 de este martes en una clínica de Santa Cruz, dejando consternado al gremio y a quienes compartieron con él más de dos décadas de trabajo.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó sus condolencias a la familia y resaltó el profesionalismo que caracterizó a Guevara en cada cobertura.

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“Una triste noticia para el periodismo cruceño y nacional. QEPD, Yerko Guevara, un profesional íntegro y muy respetuoso, que siempre trató con respeto y profesionalismo a cada uno de sus entrevistados”.

“Recibo con mucha tristeza la noticia de la partida de Yerko Guevara, un gran periodista, pero sobre todo, un buen amigo. Ya estás con el creador querido Yerko, el que siempre guio tu camino, al que tanta fe le tuviste y el que hoy dará consuelo a tus seres queridos. Te vamos a extrañar amigo querido”, sostuvo por su parte el exgobernador Luis Fernando Camacho.

El senador Branko Marinkovic expresó su pesar por la partida del comunicador y resaltó tanto su faceta profesional como personal. “Su profesionalismo, su calidad humana y su compromiso con la verdad dejan una huella imborrable. Que Dios lo reciba en su gloria, le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza y consuelo a su familia y a todos quienes hoy lloran su partida”, señaló.

Por su parte, el senador Leonardo Roca recordó que conoció a Guevara en 2006, cuando ambos coincidieron en la cobertura de acontecimientos políticos y cívicos en Santa Cruz, resaltando que “era un cruceño que creía en su tierra, que se jugó por contar la verdad en los momentos más difíciles”.

”Yerko estaba ahí. Con su cámara, con su micrófono, contando lo que otros querían callar”, escribió Roca, al recordar que apenas un día antes el periodista había estado en su oficina realizando una cobertura.

”Se nos fue Yerko Guevara, un gran amigo, excelente periodista y exsecretario General de nuestra querida Asociación de Periodistas de Santa Cruz”, dijo por su parte el presidente de esta institución, Marco Antonio Curi, cuyo directorio se sumó a los mensajes de despedida.

La directora de Género y Gestión Social del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Lola Terrazas, también expresó sus condolencias, al igual que instituciones como a Federación de Profesionales en Salud (Fesirmes Santa Cruz) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Entre sus colegas, el periodista Milton Montero reaccionó con un mensaje de profundo pesar, al que se sumaron también otros colegas y medios de comunicación del país.