Bono de vacunación: “Si el Gobierno crea un beneficio, también debería garantizar su financiamiento”, dice Velasco

“Este (el bono vacunación) es solo un ejemplo de las muchas competencias y obligaciones que el nivel central transfirió a las gobernaciones sin asignar los recursos para financiarlas”, señaló el gobernador.

Fuente: Unitel

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se pronunció respecto al paro de los trabajadores en salud, quienes se movilizan por el bono de vacunación adeudado por el Ministerio de Salud. Cuestionó que el Gobierno central haya creado obligaciones sin garantizar su financiamiento.

“Si el Gobierno nacional crea un beneficio mediante ley o normativa, también debería garantizar su financiamiento. No es correcto trasladar esa carga económica a instituciones que no cuentan con autonomía financiera suficiente”, indicó Velasco en redes sociales.

El gobernador añadió que el bono que reclama el personal de salud “es solo un ejemplo de las muchas competencias y obligaciones que el nivel central transfirió a las gobernaciones sin asignar los recursos necesarios para financiarlas”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para la autoridad con el 50-50 se puede garantizar de manera sostenible el cumplimiento de las obligaciones y competencias desde esta institución.

”Con una distribución más justa de los recursos, las gobernaciones tendrían la capacidad financiera para cumplir de manera sostenible con obligaciones como este bono”, escribió en redes sociales.

Velasco explicó que el bono de vacunación es un beneficio anual creado por el Gobierno nacional para trabajadores administrativos, técnicos y operativos del sistema de salud, con el objetivo de “compensar el esfuerzo logístico, operativo y de campo que demandan las campañas de inmunización y prevención de enfermedades”.

También cuestionó a los trabajadores de salud de Santa Cruz por no sumarse a la demanda del 50-50 en la coparticipación tributaria e invitó a los diferentes sectores sociales a sumarse.

Añadió que “hoy me comuniqué con los otros ocho gobernadores del país y me dijeron que en ningún otro departamento se registró un paro de salud hoy (martes) por este motivo”.

Dentro de la misma publicación muestra una carta enviada al Ministerio de Salud el pasado 10 de julio, donde pide que con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) se cumpla con los pagos adeudados y junto con el Ministerio de Economía se elabore un mecanismo de compensación por Bs 841,7 millones ya erogados entre 2015 y 2026 por competencias recurrentes del sector salud que asumió la Gobernación.