En el municipio de San Lorenzo de Tarija sofocan dos de los cuatro incendios de magnitud

Militares, bomberos voluntarios, bomberos y comunarios de la zona, participan activamente de los operativos de sofocación.

eju.tv/ Video:BoliviaTv

En la comunidad La Victoria del municipio de San Lorenzo, en Tarija, fueron sofocados dos de los cuatro incendios forestales de magnitud que afectaban a esta región y que ponían en riesgo el sistema de agua que abastece a la capital departamental.

El comandante de la Unidad de Bomberos, teniente coronel Eiber Cossio, informó sobre los resultados de los intensos trabajos desarrollados en los últimos días por tierra, respaldados por el apoyo de helicópteros equipados con el sistema Bambi Bucket.

“Teníamos cuatro puntos activos. Nos alegra en parte que ya hayamos liquidado dos de los cuatro focos de incendio. Al momento solo nos quedan dos, San Juan de La Victoria y La Victoria; estamos culminando parcialmente la tarea”, explicó a Bolivia TV.

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Tarija es la región más golpeada por los incendios forestales en el inicio de esta temporada de quemas, habituales en esta época del año.

Cossio agregó que las brigadas continuarán con las tareas de “enfriamiento” y la sofocación de los dos incendios que aún permanecen activos.

Militares, bomberos voluntarios, bomberos y comunarios de la zona, participan activamente de los operativos de sofocación.