Cancillería acusa a Áñez y Longaric de gastar Bs 45 millones en remover embajadores

El Canciller dijo que las embajadas ya no pueden ser ocupadas por las familias de los gobernantes o de los influyentes del Gobierno. El cambio de embajadores es un punto cuestionado a la actual gestión.

Fuente: El Deber

El cruce de acusaciones entre Karen Longaric, canciller durante la gestión de Jeanine Áñez, y el actual jefe de la diplomacia boliviana, Fernando Aramayo, dio otro giro este martes cuando este último acusó al Gobierno transitorio de 2020 de haber gastado Bs 45 millones cuando su misión no era esa, sino la de conducir un proceso electoral.

“Por ejemplo, en el periodo de la señora (Karen) Longaric que, en un gobierno de transición que tenía la única misión de convocar a elecciones para restablecer el orden democrático y la vigencia constitucional del poder elegido en este país, esa administración gastó 45 millones de bolivianos en la designación de un cuerpo diplomático que fue retirado a continuación de ese gobierno”, dijo el canciller en referencia a lo ocurrido con durante el gobierno de Luis Arce.

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La excanciller había lanzado sus dardos indicando que en 45 años de trabajo diplomático no se había presentado tal crisis y recordó que en todo ese tiempo el país nunca tuvo una ausencia de embajadores tan prolongada como sucede actualmente. Longaric fue ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Jeanine Áñez entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020.

“No vamos nosotros a actuar a partir de una presión en redes sociales, de quienes no tienen la altura profesional y meritocrática para venir a reclamar una administración que se está esforzando por hacer un trabajo que no hicieron en su momento”, remató Aramayo en conferencia de prensa.

Argumentó que la demora en la designación del cuerpo diplomático tiene su origen precisamente en que se intenta encontrar las personas adecuadas para los cargos y no convertirlos, como en el pasado, en estructuras para dar pega a las familias de los gobernantes.

“(Las embajadas) ya no tienen que ser ocupadas por pertenecer al grupo familiar, por ser parte de un grupo privilegiado, no, nosotros queremos devolver institucionalidad. Naturalmente, la designación de embajadores tiene un componente político, sucede en todas las partes del mundo, porque necesitamos dar una señal también política, necesitamos credenciales políticas de quiénes nos van a representar”, dijo al final.