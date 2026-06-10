En plena zafra cañera, dirigente denuncia irregularidades en la venta de diésel

En plena zafra cañera, dirigente denuncia irregularidades en la venta de diéselCategorías EconomíaEtiquetas 10/06/2026 Pese a presentar los respectivos permisos para acceder al combustible, el dirigente solo recibió 200 litros de 600 solicitados. Se espera una intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Esperan que las autoridades puedan atender la denuncia eju.tv Fuente: Unitel En plena zafra cañera, el vicepresidente de la Federación de Cañeros de Santa Cruz, Juan Ascarrunz, denunció este miércoles presuntas irregularidades en la venta de combustible luego de que una estación de servicio le entregara solo 200 litros de los 600 que requería para sus operaciones, pese a contar con la documentación necesaria para acceder al carburante. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La denuncia surgió desde un surtidor ubicado en la zona del cuarto anillo y Las Palmas, en la capital cruceña, donde el dirigente explicó que acudió para abastecerse debido a la necesidad de trasladar combustible hasta Warnes, en medio de las labores de cosecha. Según relató, no recibió una justificación clara sobre la restricción aplicada a su compra. “Yo necesito 600 litros. Ahorita estoy en plena zafra, me han solo cargado 200 litros”, expresó Ascarrunz al señalar que consultó los motivos de la reducción. “No hay ninguna explicación. Me dice que el dueño del surtidor le han instruido que no puede, que no venda más de 200 litros”, sostuvo. La denuncia surge en un contexto en el que diferentes regiones se ven afectadas para la llegada del combustible debido a la coyuntura de bloqueos que se registra en el país. El dirigente cuestionó que la limitación se aplique a productores que dependen del combustible para mantener sus actividades y observó que mientras algunos vehículos de gran capacidad continuaban cargando combustible, a su solicitud se le impuso un tope que considera injustificado. Ante esta situación, Ascarrunz indicó que intentó comunicarse con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para reportar el caso y buscar una explicación sobre la restricción; sin embargo, señaló que no logró establecer contacto con la entidad. El caso ocurre en un momento clave para el sector cañero, que requiere un abastecimiento constante de combustible para garantizar las labores vinculadas a la zafra.