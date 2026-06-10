En plena zafra cañera, dirigente denuncia irregularidades en la venta de diésel

Fuente: Unitel

En plena zafra cañera, el vicepresidente de la Federación de Cañeros de Santa Cruz, Juan Ascarrunz, denunció este miércoles presuntas irregularidades en la venta de combustible luego de que una estación de servicio le entregara solo 200 litros de los 600 que requería para sus operaciones, pese a contar con la documentación necesaria para acceder al carburante.

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La denuncia surgió desde un surtidor ubicado en la zona del cuarto anillo y Las Palmas, en la capital cruceña, donde el dirigente explicó que acudió para abastecerse debido a la necesidad de trasladar combustible hasta Warnes, en medio de las labores de cosecha. Según relató, no recibió una justificación clara sobre la restricción aplicada a su compra.

“Yo necesito 600 litros. Ahorita estoy en plena zafra, me han solo cargado 200 litros”, expresó Ascarrunz al señalar que consultó los motivos de la reducción. “No hay ninguna explicación. Me dice que el dueño del surtidor le han instruido que no puede, que no venda más de 200 litros”, sostuvo.