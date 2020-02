Celebran matrimonio masivo con el uso de barbijos para evitar el coronavirus

Cerca de 6.000 parejas de 64 países, muchas con mascarillas sanitarias, dijeron que sí el viernes en Corea del Sur durante un matrimonio colectivo organizado por la Iglesia de la Unificación, fundada por Sun Myung Moon, que mantuvo la ceremonia a pesar de los riesgos de contaminación relacionados con el nuevo coronavirus.

Se distribuyeron mascarillas a unos 30.000 participantes, pero sólo algunos las utilizaron.

«Sería una mentira decir que no me preocupa en absoluto la epidemia», explica Choi Ji Young, una estudiante de 21 años que conoció a su marido hace dos meses a través de la organización. «Pero hoy me siento protegida del virus».

